Uspelo je!!! Slovenci so z neizmerno energijo Stožic že zdaj spisali prečudovito pravljico, ki bo epilog dobila z velikim finalom v Parizu. Foto: BoBo

Fantastični Slovenci so imeli odličen sprejem, v napadu so tudi znali najti pravo rešitev. Napadalna učinkovitost je bila 50-odstotna, pri Poljakih 44-odstotna. Slovenija je servirala 7 asov (ob 20 napakah), tekmec 10 (19). Foto: BoBo

Pariz, prihajamo! Slovenija se ni ustrašila favoriziranih tekmecev, prikazala je podobno predstavo kot v četrtfinalu proti Rusom. S kapetanom Tinetom Urnautom (18 točk) in Klemnom Čebuljem (15) v glavni vlogi je dotolkla Poljake, ki tako kljub "nakupu" Kubanca Wilfreda Leona že na četrtem EP-ju zapored ne bodo videli finala, medtem ko bodo Slovenci igrali v svojem drugem po srebrni zgodbi leta 2015. Dvorana je še dolgo po tekmi navdušeno skakala z Giulianijevimi junaki, ki so navijače povabili tudi v Pariz (Urnaut: "Brez vas ne bi prišli do sem."). Veliki finale bo v nedeljo ob 17.30, tekmec pa Francija ali Srbija.

Stožice takšnega večera še niso doživele. Navijanje je bilo takšno kot slovenska igra: fenomenalno. Navijači so še dolgo po tekmi rajali z odbojkarji, ki pa že sporočajo: svojo misijo nameravamo končati v nedeljo z zlato medaljo. Vse kaže, da gredo res po poti košarkarjev, ki so bili pred dvema letoma zlati v Carigradu. Foto: BoBo

Začetek malce negotov

Prvega niza Slovenci niso odprli najbolje. Leon je z asom povišal na 3:8, toda ko je na servis prišel Tine Urnaut in so navijači do konca odprli grla, je slovenska igra stekla. Kozamernik in Čebulj sta prispevala nekaj nujnih točk in pri 9:9 je Slovenija začutila, da se prav lahko kosa s svetovnimi prvaki. Ti so po Leonovi bombi, ki je Pajenku skoraj odtrgala roko, spet malce ušli (10:12). Slovenci so jih ujeli pri 20. točki (ob odličnem delu Vinčića je zaključil Čebulj) in nato spet pri nepozabni 22. točki, ki se je končala po dolgi izmenjavi. Ko je Leon žogo zabil v mrežo (23:22), je dvorana skakala v ritmu "kdor ne skače ni Sloven'c". Čebulj (pet točk v prvem nizu) je z asom stopnjeval ritem in priboril dve zaključni žogi, veselje pa se je začelo, ko je Pajenk sijajno ustavil Leona.

V Stožicah je bilo še bolj noro navijanje kot na tekmi proti Rusiji, navijači so preprosto začutili moment in znali biti "moteče glasni" tudi ob servisih nasprotnika. Tega prej v Stožicah ni bilo. Foto: BoBo

Izjemna borba, Poljaki po "fotofinišu" izenačili

Drugi niz so bolje odprli Slovenci. Jan Kozamernik je s "float" servisom priboril vodstvo 9:7, razpoloženi Pajenk 10:8. Razlika je ostajala minimalna, dokler ni Leon poskrbel z "super spike" in izenačenje na 17. Dvorana si je spet oddahnil, ko je bil v bloku uspešen Urnaut (19:17). Z Leonom na servisu so Poljaki hitro ujeli priključek (19:19), toda tudi Kubanec se je "zmotil" in žogo poslal v mrežo za nov slovenski nalet. Napetost je naraščala, Poljaki so ves čas pretili. Čebulj je s prve zaključil napad za 23:21, a je spet sledilo izenačenje (23:23). In nato pomoč Kubiaka: servis je poslal v mrežo. Prvo slovensko zaključno žogo so Poljaki z blokom ubranili (Čebulj je napadal) in si po izjemnem servisu Bienieka priigrali žogo za 1:1, ki so jo z učinkovitim blokom tudi izkoristili.

Leon (Kubanec, ki od letos igra za Poljsko) je z nekaj potezami pokazal, zakaj je morda najboljši na svetu. Foto: BoBo

"Challenge" prinesel olajšanje

V tretjem nizu so Slovenci s serijo štirih točk spet do popolnosti razvneli navijače in selektorja Vitala Heynena prisilili v minuto odmora. Čebuljeva poteza na mreži je prvič prinesla tri točke prednosti (10:7), Urnautova super rešitev v napadu pa celo štiri (13:9). "Challenge", ki je pokazal, da ni bilo slovenskega dotika, je pomenil prednost 16:11. Z dvema zaporednima točkama so Poljaki nakazali, da se ne predajajo. Nato pa - morda prelomna točka, ko so Slovenci po zaslugi Čebulja povedli z 18:14. Napaka Pajenka (žoga je šla v avt) je tekmece le navidezno vrnila v igro, saj jih je Urnaut hitro umiril, Štern pa z asom za 21:17 že napovedal, da bo niz slovenski. Napaka poljskega napada (22:17) je to ugotovitev še podkrepila. Nato pa mini-srhljivka: "challenge" pri 23:21. Ta je pokazal, da je šla poljska žoga res šla v avt in to je pomenilo tri slovenske zaključne žoge! Izkoristili so drugo, Kovačič je sijajno ubranil žogo, Urnaut pa v svojem slogu zaključil. V tem nizu si je Slovenija z bloki priborila štiri točke, Poljaki samo eno.

Točko za točko do velike zmage

V četrtem nizu so si Poljaki priigrali prednost 7:9 in 8:10, v slovenski igri pa je bil sprva opazen slabši servis. Napaka Leona je prišla v pravem trenutku in spet je bilo izenačeno (11:11). Nato se je Kubanec razjezil, s servisom 110 km/h je Poljake ponesel do dveh točk prednosti (11:13). Urnaut in Vinčić (z asom) sta poskrbela, da je Slovenija spet ujela tekmece. In nato spet Poljski "skok" na 14:16. Toda Slovenci so se vedno znali vrniti, izjemna je bila Urnautova točka za 19:19. Gostitelji so po dveh točkah Šterna povedli z 22:21, nato pa je stvari v roke vzel Tine Urnaut. Ko je z izjemnim servisom priboril dve zaključni žogi, so Stožice ponorele, ko je ichal Kubiak serviral v mrežo, pa je sledilo navdušenje, kot ga slovenski šport ni doživel od uspeha košarkarjev v Carigradu ...

EP v odbojki, polfinale:

SLOVENIJA - POLJSKA (Ljubljana)

3:1 (23, -24, 22, 23)

Slovenija: T. Štern 14, Pajenk 6, Kozamernik 10, Šket, Gasparini 2, Vinčić 1, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Urnaut 18, Čebulj 15.

Poljska: Nowakowski 2, Muzaj 3, Konarski 9, Komenda, Szalpuk, Leon 22, Wojtaszek, Drzyzga 3, Kubiak 14, Sliwka 3, Kochanowski, Zatorski, Bieniek 8, Klos 1.



Petek ob 20.45:

SRBIJA – FRANCIJA (Pariz)

Tekma za 3. mesto bo v soboto ob 18.00, v nedeljo pa ob 17.30 finale, oboje v Parizu.