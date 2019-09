Gregor Ropret bo moral doma spremljati finalno tekmo. Foto: www.alesfevzer.com

30-letni odbojkar z Brezovice je namreč moral po četrtfinalni zmagi nad Rusijo na operacijo slepiča in tako je predčasno končal evropsko prvenstvo, na katerem slovenska reprezentanca preprosto blesti. "Vse skupaj je bilo zelo nepričakovano. Enostavno so se po tekmi z Rusijo v jutranjih urah začele manjše bolečine v trebuhu, ki so postajale močnejše. Najprej smo seveda sumili, da gre za kakšno virozo. Seveda smo poskušali vse, da bi jih odpravili, a preprosto ni šlo nič na boljše. Po treningu v sredo smo potem odšli v klinični center na preiskave, ki so pokazale, da je prišlo do vnetja slepiča," je povedal podajalec slovenske izbrane vrste.

"Takoj sem moral pod nož. Praktično se je vse zgodilo v dveh oziroma treh urah. Takoj, ko sem dobil izvide, da imam vnetje slepiča, sem bil v naslednji uri že na operacijski mizi. V četrtek pa so me potem pred polfinalom izjemoma izpustili iz bolnišnice," je s solznimi očmi razlagal po zmagi nad Poljsko. Polfinalni obračun si je drugi organizator slovenske igre lahko ogledal v živo v Stožicah. Spremljal ga je z novinarske tribune, nad predstavo reprezentančnih kolegov pa je bil tako kot polne ljubljanske tribune – in lahko zapišemo kar vsa Slovenija – navdušen.

Še dodaten motiv dvoboj s Kovačem

Po težavah Ropreta je Slovenija ostala le z enim podajalcem, izvrstnim Dejanom Vinčićem. Foto: www.alesfevzer.com

"Absolutno je težje obračun spremljati na ta način. Nismo navajeni spremljati s tega mesta, poleg tega pa je bila tekma res izenačena in nervozna, še posebej, ko sediš na klopi in veš, da ne moreš pomagati oziroma ničesar ne moreš narediti. To je tak občutek nemoči, ampak na koncu so fantje odigrali še eno fantastično tekmo, še boljšo kot proti Rusom, in smo nadvse zasluženo v finalu," je dejal Ropret, ki za zadnjo tekmo prvenstva, ko bo tako kot košarkarjem v finalu evropskega prvenstva v Carigradu pred dvema letoma nasproti stala Srbija, napoveduje: "Če imamo tako energijo, kot smo jo imeli v Stožicah, in igrali na tak način kot na zadnjih tekmah, je vseeno, kdo stoji na drugi strani, saj nam nihče ne more parirati. Čeprav nam motivacije absolutno ne manjka, pa bo še dodaten motiv dvoboj s Srbijo, saj se zagotovo želimo nekdanjemu selektorju (Slobodan Kovač, op. a.) predstaviti v še boljši luči."

Že tako so mu zdravniki "pogledali skozi prste" in ga predčasno izpustili iz bolniške postelje, da si je lahko v živo ogledal polfinale. Pot z letalom v Pariz bi po takšni operaciji predstavljala preveliko tveganje, zato bo moral ostati doma in dvoboj spremljati po televiziji: "Razočaranje je res veliko. Celo poletje smo se trudili in garali za to prvenstvo, na koncu pa te taka stvar, na katero nimaš vpliva, prisili, da končaš prvenstvo. Pač tako je življenje. Bom pa prvi in najbolj goreč navijač pred televizorjem."

Kraljevski tretma v kliničnem centru

Sporočam pomembno novico, da se je ključni člen odbojkarske reprezentance uspešno vkrcal v letalo za Pariz in je trenutno že na prizorišču finala #EuroVolleyM @SloVolley . pic.twitter.com/2y86uWEJ7K — Tomaž Okorn (@Tomaz_Okorn) 28. september 2019

Za konec se je še enkrat zahvalil kliničnemu centru, kjer so zanj, kot je povedal, odlično poskrbeli: "Odbojkarska evforija je prišla tudi do kliničnega centra. Res sem imel kraljevski tretma. Vrhunsko so skrbeli zame in tudi glede na to, kaj se vse dogaja, me malce predčasno izpustili iz bolnišnice, kajti načeloma bi moral še v noči na petek ostati v bolnišnici. Še enkrat hvala celotnemu osebju, ki mi je omogočilo, da sem si v živo ogledal to nepozabno tekmo."

Dejan Vinčić, s katerim skrbita za organizacijo slovenske igre, kapetan Tine Urnaut, Jani Kovačič in praktično vsi igralci so po tekmi poudarjali, da so proti Poljski igrali tudi zanj. Velik uspeh nad dvakratnimi zaporednimi svetovnimi prvaki so posvetili Ropretu in mu obljubili, da mu iz Pariza prinesejo zlato medaljo.