Srbija je najboljšo igro prikazala v odločilnem nizu. Foto: EPA

Srbija je edina reprezentanca s 100-odstotnim izkupičkom na letošnjem evropskem prvenstvu. V skupinskem delu v Bruslju in Antwerpnu je dosegla pet zmag, potem ko je premagala Nemčijo, Slovaško, Španijo, Belgijo in Avstrijo. V osmini je bila boljša od Češke, v četrtfinalu pa od Ukrajine po napetih petih nizih.

Po veličastni zmagi nad Poljsko v četrtkovem polfinalu v Ljubljani Slovenci niso imeli veliko časa za proslavljanje. S čarterskim letom z brniškega letališča so zapustili Slovenijo ob 11. uri in pristali v francoski prestolnici malo pred 13.00. V Parizu so tudi že opravili prvi trening.

Polfinale, Pariz:

SRBIJA - Francija

3:2 (-23, 23, 21, -17, 7)

Srbija: Okolić, Kovačević 18, Petrić 7, Cirović, Peković, Krsmanović, Ivović 2, Jovović 3, Atanasijević 27, Luburić, Majstorović, Podraščanin 8, Lisinac 10, Todorović.



Francija: Grebenikov, Patry, Toniutti, Tillie, Lyneel 14, Ngapeth 29, Le Roux 2, Brizard 1, Boyer 19, Le Goff 1, Bultor, Clevenot, Rossard 2, Chinenyeze 4.



Ljubljana:

Poljska - SLOVENIJA

1:3 (-23, 24, -22 -23)

Finale, Pariz, nedelja ob 17.30:

SLOVENIJA - SRBIJA



Tekma za 3. mesto, Pariz, sobota ob 18.00:

POLJSKA - FRANCIJA