Bolgari, redni udeleženci elitne Lige narodov in trenutno šesta reprezentanca na evropski lestvici, bodo za slovenske odbojkarje zagotovo visoka ovira. Vendar v slovenskem taboru zagotavljajo, da so tekmeci premagljivi.

Dobro razpoložena selektor Slovenije Alberto Giuliani in sprejemalec Klemen Čebulj. Foto: Aleš Oblak

Čebulj: Bolgarija ne bo lahek nasprotnik

"Pobrali smo se porazih z Rusijo in Severno Makedonijo in se že osredotočamo na tekmo z Bolgarijo, ki vsekakor ne bo lahek nasprotnik. Bolgari so zelo kakovostna ekipa, gre na izločanje in ni popravnega izpita. Na tekmi z Rusijo nismo toliko upoštevali sistema naše igre pri napadih na visoke žoge in pri tem bomo morali biti bolj potrpežljivi, zbrani v teh težkih situacijah. Bolgari zelo dobro pritiskajo z začetnimi udarci in zagotovo bo takih žog kar nekaj. Vztrajati bomo morali pri sistemu, ki ga igramo od začetka priprav. Strategijo podajalca smo že spoznali, v podrobnosti bomo še šli in se na tekmece dobro pripravili. Morali bomo tudi tvegati in z dobrimi servisi spraviti tekmece od mreže, na ta način bi bilo pol dela opravljenega. Tudi na račun kakšne napake več," je zbranim predstavnikom sedme sile dejal sprejemalec Klemen Čebulj.

Slovenski odbojkarji bodo lovili prvo zmago proti Bolgariji na uradnih tekmah. Foto: www.alesfevzer.com

Giuliani: Bolgari imajo popolno ekipo

Slovenci na uradnih tekmah Bolgarov doslej še niso premagali, a to bo za našo izbrano vrsto le še večji motiv, sploh pred domačimi navijači, za katere si selektor Slovenije Alberto Giuliani želi, da bi tudi tokrat tako vneto spodbujali slovensko reprezentanco: "Mislim, da bo ta tekma najboljša med vsemi na tem turnirju. Do zdaj nismo imeli veliko sreče na takih tekmah. Igrali bomo na zmago, igrali bomo s pravim odnosom in znova skušali pritegniti naše navijače, da še enkrat naredimo izjemno vzdušje za tekmo proti temu težkemu tekmecu. Bolgari imajo popolno ekipo, na čelu s Sokolovim in Yosifovim, vsi igralci imajo bogate mednarodne izkušnje, a jih imajo tudi Slovenci, prav tako tudi tako dobre igralce. Mislim, da bo tekma zelo težka, odločali bodo detajli."

Josifov: Slovenci bodo v prednosti

Toda tudi v nasprotnem taboru se zavedajo kakovosti tekmecev, kapetan bolgarske vrste Viktor Josifov pa se tudi zaveda, da bo njemu in soigralcem pred polno dvorano vseeno nekoliko težje igrati: "Slovenija je zelo dobra ekipa, ima veliko dobrih posameznikov, ki igrajo v najboljših ekipah. Obenem bodo imeli Slovenci prednost, ker bodo igrali na domačih tleh in verjetno pred polno dvorano. Poskušali bomo igrati na najvišji možni ravni, dobri bomo morali biti v vseh elementih igre."

Bolgari so v predtekmovalni skupini A, ki je igrala v Montpellierju, osvojili tretje mesto za Francijo in Italijo. Foto: EPA

Prandi: O zmagovalcu bo odločala dnevna forma

Selektor Bolgarije Silvano Prandi je spregovoril tudi o pritisku, s katerim se bodo ekipe soočile v izločilnih bojih, ko popravnih izpitov ni: "Vsaka tekma prinaša več pritiska. Na tekme v Franciji smo že pozabili in zdaj smo osredotočeni le na Slovenijo, saj nas jutri čaka odločilna tekma. Če bomo zmagali, bomo v četrtfinalu, sicer bomo odšli domov. Obe ekipi sta na enaki kakovostni ravni, o zmagovalcu bo odločala dnevna forma."

Za uvod Rusi proti Grkom

V prvi sobotni tekmi osmine finala se bosta v Stožicah ob 17.30 pomerili Rusija in Grčija. Z zmagovalcem dvoboja se bo Slovenija ob morebitni zmagi nad Bolgari pomerila v četrtfinalu, ki bo v ponedeljek.

ODBOJKA (M)

EVROPSKO PRVENSTVO 2019

OSMINA FINALA, tabela

Sobota ob 17.00:

ITALIJA - TURČIJA (Nantes)

Ob 19.30: Ob 19.30:

FRANCIJA - FINSKA (Nantes)

Ob 17.30:

SRBIJA - ČEŠKA (Antwerp)

Ob 20.30:

BELGIJA - UKRAJINA (Antwerp)

Ob 17.30:

RUSIJA - GRČIJA (Ljubljana)

Ob 20.30:

SLOVENIJA - BOLGARIJA (Ljubljana)

Ob 16.00:

NIZOZEMSKA - NEMČIJA (Apeldoorn)

Ob 20.00:

POLJSKA - ŠPANIJA (Apeldoorn)