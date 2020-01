Prvenstvo bo potekalo v šestih evropskih mestih Gradcu, Dunaju, Malmöju, Göteborgu, Stockholmu in Trondheimu.

Vsi za enega, eden za vse. Slovenci zatrjujejo, da je vzdušje v reprezentanci odlično. Foto: www.alesfevzer.com

Predsednik Evropske rokometne zveze (EHF) Michael Wiederer je tik pred začetkom prvenstva še enkrat potrdil, da se strinja s širitvijo tekmovanja s 16 na 24 reprezentanc. Kot pravi, je bilo 12 reprezentanc stalnica prejšnjih prvenstev, le štiri so se menjavale in zdaj bodo priložnost dobili še drugi. "Prepričani smo, da je širina rokometa v Evropi zelo velika, zato smo se odločili, da damo priložnost vsem reprezentancam, ki so nekje med 13. in 30. mestom."

Prve tekme pravi pokazatelj moči Slovenije

Naslov evropskega prvaka branijo Španci, ki so pred dvema letoma zmagali na Hrvaškem. Foto: Reuters

Med 24 udeleženci je tudi Slovenija, ki ima tako kot na vseh tekmovanjih v zadnjih letih ekipo za visoka mesta oziroma celo za medalje, a seveda le, če se vse "kockice v mozaiku" idealno zložijo. Slovenci, ki bodo v sredo zvečer prispeli v Göteborg, poudarjajo, da je z novim selektorjem Ljubomirjem Vranješem zavel nov veter in prišla dodatna energija. Vranješ poudarja, da je z opravljenim delom v zadnjih desetih dneh zadovoljen, a opozarja, da je treba ostati z nogami trdno na tleh. Za oceno dometa slovenske reprezentance bo seveda treba počakati na prve tekme v Göteborgu. Slovenci prvenstvo odpirajo v petek proti Poljski, nato sledita še srečanji s Švedsko (12.) in Švico (14.). V drugi del napredujeta najboljši dve reprezentanci.

Trnova, a ne nemogoča pot v Tokio

Slovenci si želijo, da bi si izborili uvrstitev na enega od treh kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre v Tokiu. Turnirje bodo med 17. in 19. aprilom gostile Francija, Nemčija in Norveška. Švedska, Španija in Hrvaška so si nastop v kvalifikacijah že zagotovile, z evropskega prvenstva pa se bosta uvrstili še dve reprezentanci. V boju za ti dve kvalifikacijski vstopnici naj bi bili Slovencem najnevarnejši Madžari, Islandci, Rusi, Avstrijci ... Seveda pa se Vranješevi varovanci lahko neposredno uvrstijo v Tokio z osvojitvijo naslova evropskega prvaka ali pa s porazom v finalu proti Danski, ki se je kot svetovna prvakinja že uvrstila na olimpijske igre.

Zorman: Če bi osvojili medaljo, to ne bi bilo presenečenje

Danci so sicer med glavnimi favoriti za naslov na Švedskem, kjer bodo poskušali zaokrožiti trojček najpomembnejših lovorik. So namreč aktualni olimpijski in svetovni prvaki, z evropskim naslovom pa bi ponovili dosežek Francozov. Poleg Danske in že omenjene Francije v krog favoritov za medalje sodijo še Norvežani, gostitelji Švedi, branilci naslova Španci, Nemci, Hrvati in po mnenju Vranješevega pomočnika Uroša Zormana, s katerim si boste lahko intervju prebrali v četrtek, tudi Slovenci. "Verjamem, da bomo mešali štrene najožjemu krogu reprezentanc, ki se bodo borile za medalje, kamor, verjamem, spadamo tudi mi. Torej, če osvojimo medaljo mi, to ne bi bilo presenečenje," pravi Zorman.

Prenosi tekem na TV Slovenija 2, Valu 202 in MMC-ju

Prvenstvo bo potekalo pod sloganom Sanjaj (danes), zmagaj (jutri), zapomni si (za vedno). Podrobno ga bomo spremljali tudi na spletnem portalu www.rtvslo.si/sport, Televiziji Slovenija in na Valu 202. Prenos prve tekme bo že v četrtek ob 20.20, ko se bosta v Gradcu pomerili Hrvaška in Črna gora. Dan pozneje bo Slovenija v Göteborgu ob 18.15 igrala s Poljsko. Seveda s prenosom na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.