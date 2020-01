Vranješ je na novinarski konferenci v Zrečah povedal, da je zadovoljen z opravljenim delom v preteklih dneh, zato se v Göteborg odpravlja optimističen. Tudi zaradi obetavnih predstav in zmag na pripravljalnih tekmah s Severno Makedonijo (33:28) in Črno goro (37:22).

Ljubomir Vranješ bo Slovenijo vodil na evropskem prvenstvu v svojem rojstnem mestu Göteborgu. "Januar v Göteborgu je hladen, a Göteborg je kljub temu lepo mesto, ravno prav veliko in ima vse, kar je potrebno." Foto: www.alesfevzer.com

Največja moč Slovenije: ekipa 18 igralcev

"Naša največja moč bo ekipni duh. Imamo 18 enakovrednih igralcev. In to bo naš največji adut. Ne bi želel govoriti o tem, kako daleč lahko pridemo. Najpomembnejša je prva tekma proti Poljski in naredili bomo vse, da jo dobimo. Šele potem bomo razmišljali naprej," je nadaljeval Vranješ.

Nisem nervozen. Veliko težkih tekem sem odigral.

Šved, ki je šele konec decembra prevzel Slovenijo, pravi, da nima nervoze. "Ne, saj sem takšnih tekem odigral kakšnih 500 ali 600. Bolj kot nervoza bi dejal, da imam veliko volje in tako kot igralci komaj čakam, da se prvenstvo začne. Vzdušje v slačilnici je sijajno. Res pa je, da se pravi karakter ekipe pokaže takrat, ko ti ne gre vse po načrtu," je povedal Vranješ.

Lov za enim od prvih dveh mest

Slovenija bo v skupini F s Poljsko, Švedsko in Švico lovila eno od prvih dveh mest, ki peljejo v drugi del. To ne bi smel biti prevelik zalogaj. V drugem delu nato sledi križanje s po dvema najboljšima reprezentancam iz skupin D in E, v katerih med drugim igrajo Francija, Norveška, Danska, Islandija, Rusija ...

Prenos tekem na TV Slovenija 2 in na MMC-ju

Slovenci bodo uvodno tekmo prvenstva odigrali v petek ob 18.15, ko se bodo pomerili s Poljsko. Prenos vseh tekem na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

SKUPINA F, Göteborg

Petek ob 18.15:

SLOVENIJA - POLJSKA

Ob 20.30:

ŠVEDSKA - ŠVICA

Nedelja ob 16.00:

ŠVICA - POLJSKA

Ob 18.15:

ŠVEDSKA - SLOVENIJA

Torek, 14. januarja, ob 18.15:

ŠVICA - SLOVENIJA

Ob 20.30:

POLJSKA - ŠVEDSKA

Vse tekme v prenosu na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.