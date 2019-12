Anamarija Lampič je v soboto padla v polfinalu šprinta, zaradi česar je imela pozneje bolečine v vratu. Foto: EPA

Druga je bila še ena Norvežanka Heidi Weng, ki je zaostala za pol minute, tretja pa Američanka Jessica Diggins z zaostankom 36 sekund.

Presenečena sama nad seboj

Anamarija Lampič je na 18. mestu zaostala za minuto in 47 sekund. Poleg Lampičeve je bila na startu še ena Slovenka. Alenka Čebašek je z zaostankom treh minut osvojila 59. mesto.

Najboljša slovenska tekačica na razdalji je začela počasneje, nato pa je iz metra v meter stopnjevala ritem in se prebila do končnega 18. mesta, medtem ko je bila po 2,2 km še na 32. mestu. Na koncu ji je do prve petnajsterice, med katero je v Ruki že bila, zmanjkalo deset sekund.

Lampičeva, ki je dosegla najboljši izid na deset kilometrov v drsalnem koraku s posamičnim startom, je bila s svojim tekom zadovoljna: "Danes sem se zbudila z bolečinami v vratu zaradi včerajšnjega padca. Zelo sem presenečena nad današnjo tekmo. Šla sem zelo hitro, dala sem si tempo in držala celih deset kilometrov."

Naslednji konec tedna tekme v Planici

Svetovni pokal se bo nadaljeval prihodnji konec tedna v Planici, kjer bosta na sporedu dve sprinterski preizkušnji, najprej v posamični, nato pa še v ekipni konkurenci, v kateri sta februarja Anamarija Lampič in Katja Višnar na svetovnem prvenstvu v klasični tehniki osvojili srebrno medaljo.

SMUČARSKI TEKI - SVETOVNI POKAL

DAVOS

Prosto, 10 km (Ž):

1. T. JOHAUG NOR 25:02,7 2. H. WENG NOR +30,6 3. J. DIGGINS ZDA 36,4 4. T. STADLOBER AVT 48,9 5. K. PARMAKOSKI FIN 53,6 6. K. NISKANEN FIN 1:01,0 ... 18. A. LAMPIČ SLO 1:47,8 59. A. ČEBAŠEK SLO 2:57,3

SKUPNI VRSTNI RED

Ženske (7/38):