Zajc, ki je bil v poskusni seriji s 143,5 m najdaljši, je nato v prvi seriji pristal pri 140,5 m, kar je pomenilo sedmo mesto. V finalu je Zajc skočil 136,0 m in izgubil dve mesti.

Timi Zajc je v poskusni seriji skočil 143,5 m, nato pa v prvi seriji 140,5 m, v drugi pa 136,0 m. Foto: EPA

Poleg Zajca so do točk prišli še 20. Peter Prevc, 23. Jernej Damjan, 25. Žiga Jelar in 28. Anže Semenič. 39. Domen Prevc in 44. Bor Pavlovčič sta bila prekratka.

Nastopi Slovencev v finalni seriji

Skoki Zajca, Damjana, Jelarja, P. Prevca in Semeniča v prvi seriji

Geiger na vrh s tretjega mesta

26-letni Geiger se je do druge zmage v karieri zavihtel s tretjega mesta po prvi seriji. Geiger je v finalu pristal pri 150,5 m, s čimer je odbil napada vodilnih Poljaka Kamila Stocha (144,5 m) in Japonca Rjojuja Kobajašija (143,0 m).



26-letni Karl Geiger je decembra v Engelbergu zmagal prvič v karieri, tokratna zmaga pa je bila še slajša, saj je slavil pred domačimi navijači. Foto: EPA

Skoki zadnjih sedmih skakalcev v Willingenu

SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL (M) WILLINGEN, sobotna tekma Končni vrstni red: daljave točke 1. K. GEIGER NEM 142,0/150,5 311,1 2. K. STOCH POL 144,5/144,5 307,1 3. R. KOBAJAŠI JAP 144,5/143,0 304,7 4. P. ŽYLA POL 142,0/141,5 297,9 5. D. KUBACKI POL 144,0/141,5 297,0 6. R. FREITAG NEM 144,0/140,0 291,4 7. J. KLIMOV RUS 138,5/143,0 289,2 8. K. PEIER ŠVI 132,5/145,5 285,5 9. T. ZAJC SLO 140,5/136,0 280,8 10. J.-A. FORFANG NOR 137,0/139,5 280,2 ... 20. P. PREVC SLO 129,0/139,0 261,1 23. J. DAMJAN SLO 132,0/131,5 258,7 25. Ž. JELAR SLO 134,5/135,5 257,4 28. A. SEMENIČ SLO 131,0/129,5 244,0 39. D. PREVC SLO 122,0 106,6 44. B. PAVLOVČIČ SLO 120,5 102,0

SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL (M) WILLINGEN, sobotna tekma Prva serija: daljava točke 1. K. STOCH POL 144,5 154,2 2. R. KOBAJAŠI JAP 144,5 151,2 3. K. GEIGER NEM 142,0 151,0 4. D. KUBACKI POL 144,0 149,8 5. P. ŽYLA POL 142,0 147,6 6. R. FREITAG NEM 144,0 145,6 7. T. ZAJC SLO 140,5 141,3 8. J. KLIMOV RUS 138,5 140,9 9. S. AMMANN ŠVI 138,5 138,1 10. J.-A. FORFANG NOR 137,0 137,4 ... 18. J. DAMJAN SLO 132,0 132,2 22. Ž. JELAR SLO 134,5 128,3 24. P. PREVC SLO 129,0 127,1 28. A. SEMENIČ SLO 131,0 121,1 39. D. PREVC SLO 122,0 106,6 44. B. PAVLOVČIČ SLO 120,5 102,0