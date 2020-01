Daniel Yule je uspel zadržati prednost po prvi vožnji. Foto: EPA

Yule je vodil že po prvi vožnji, ko si je prismučal 19 stotink naskoka pred Henrikom Kristoffersenom. Napad Norvežana je uspel odbiti, izgubil je le štiri stotinke. Tretje mesto je z izjemno drugo vožnjo zasedel Clement Noel. Francoz je postavil najboljši čas in pridobil pet mest. Yule je pred tem le enkrat zmagal v svetovnem pokalu, lani prav tako na nočnem slalomu v Madonni di Campiglio.



Žan Kranjec je zelo slabo izpeljal prvo vožnjo. Zaostal je sekundo in 71 stotink in zasedel 34. mesto.



V slalomski razvrstitvi svetovnega pokala je na prvo mesto skočil Kristoffersen, ki ima dve točki več od Noela, tretji z več kot 50 točkami zaostanka pa je današnji zmagovalec.



Do konca januarja bodo slalomisti tekmovali še v Adelbodnu, Wengnu, Kitzbühelu in Schladmingu.

Finalni nastop Hadalina v Madonni di Campiglio

Končni vrstni red: 1. D. YULE ŠVI 1:35,60 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,15 3. C. NOEL FRA 0,25 4. S. FOSS-SOLEVAAG NOR 0,30 5. A. PINTURAULT FRA 0,60 6. T. NEF ŠVI 0,85 7. Š. HADALIN SLO 1,34 . D. RYDING VB 1,34 9. M. MÖLGG ITA 1,39 10. J. STROLZ AVT 1.40 11. E. READ KAN 1,45 12. S. SIMONET ŠVI 1,46 13. A. VINATZER ITA 1,49 ... 34. Ž. KRANJEC SLO 1,71

Vrstni red po 1. vožnji: 1. D. YULE ŠVI 47,56 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,19 3. A. MYHRER ŠVE 0,40 4. A. HOROŠILOV RUS 0,42 5. S. FOSS-SOLEVAAG NOR 0,53 6. R. ZENHÄUSERN ŠVI 0,54 7. M. SCHWARZ AVT 0,76 8. C. NOEL FRA 0,80 9. T. NEF ŠVI 0,87 10. A. PINTURAULT FRA 0,91 11. A. VINATZER ITA 0,95 12. L. STRASSER NEM 0,98 13. D. RYDING VB 0,99 ... 20. Š. HADALIN SLO 1,33 34. Ž. KRANJEC SLO 1,71

Skupni vrstni red (16/44): 1. A. PINTURAULT FRA 475 2. A. A. KILDE NOR 474 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 471 4. D. PARIS ITA 454 5. M. MAYER AVT 362 6. B. FEUZ ŠVI 361 7. V. KRIECHMAYR AVT 360 8. C. NOEL FRA 240 9. K. JANSRUD NOR 234 10. T. DRESSEN NEM 231 ... 14. Ž. KRANJEC SLO 206 46. Š. HADALIN SLO 80 78. K. KOSI SLO 40 103. M. HROBAT SLO 15 114, M. ČATER SLO 10 133. B. KLINE SLO 2