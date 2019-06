Ilka Štuhec se je po pretekli sezoni presenetljivo razšla s trenerjem Grego Koštomajem in kineziologinjo Anjo Šešum, ki bo poslej skrbela za pripravo avstrijskih smukačic. Foto: AP

Ko smo Ilko Štuhec prejšnji petek, ko je bila gostja kolesarske Dirke po Italiji, vprašali, ali lahko že kaj pove glede novega trenerja oziroma vsaj namigne, ali je res, da bo to postal Švicar Stefan Abplanalp, ki je med drugim sodeloval tudi z Lindsey Vonn. Ob standardnem nasmešku je odvrnila le: "Vse ob svojem času."

Skrivalnic bo konec v ponedeljek, ko bo Ilka Štuhec na novinarski konferenci razkrila, kdo je manjkajoči člen trenerske enačbe.

Maja je Ilka Štuhec, ki je letos v Areju ubranila naslov svetovne prvakinje v smuku, že predstavila dva nova člana ekipe, ki bosta skrbela za njeno kondicijsko pripravljenost. To sta Janez Gril in fizioterapevt David Kukovec. Z njuno pomočjo se že kondicijsko pripravlja na novo sezono.

Pri delu ekipe bo še naprej delovala mama Darja Črnko, kot trenerka in vodja. Serviser ostaja Aleš Sopotnik. Pomagali bodo tudi zunanji sodelavci Sandi Šajn in Aljaž Vugrinec na področju akrobatike, psihologinja Tanja Kajtna in terapevt akupunkturne masaže Rado Ribič.

Po poletni kondiciji in treningu vzdržljivosti ima Štuhčeva od avgusta do oktobra v programu 42 dni snežnega treninga v Južni Ameriki.