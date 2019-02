Rjoju Kobajaši gre na SP 2019 kot prvi favorit, saj ima v skupnem seštevku skoraj 500 točk prednosti pred drugim Kamilom Stochom. Foto: EPA

Najdaljši s 146,0 m in najboljši na nedeljski tekmi v Willingenu je bil že v prvi seriji v rumeno odeti Rjoju Kobajaši, za katerim se je zvrstila poljska trojica Piotr Žyla, Kamil Stoch in Dawid Kubacki. V finalu je trojica Nemcev na navdušenje 50.000 rojakov uprizorila izreden napad. Richard Freitag se je z 12. mesta prebil do četrtega, sobotni zmagovalec Karl Geiger z 11. na šesto mesto in po prvem skoku osmouvrščeni Markus Eisenbichler do končnega drugega mesta.

Zajc edini konkurenčen najboljšim

A o zmagovalcu ni bilo dvomov – mlajši izmed bratov Kobajaši je v drugo poletel 144,0 in skupaj kar za 21 točk prehitel Eisenbichlerja ter vse preostale Poljake in Nemce. Za njimi se je uvrstil Timi Zajc, ki je bil po 1. seriji sedmi in pred vsemi omenjenimi Nemci, na koncu pa se je moral zadovoljiti z osmim mestom.

"V tem trenutku sem zadovoljen. Sem v dobri formi, če se bom zbral, sem lahko vedno visoko. Na SP odhajam samozavesten, optimističen, tako da se je samo treba zbrati in smo lahko zelo visoko," je dejal Zajc.

Preveč napak na odskočni mizi

"Zadovoljni smo z osmim mestom Timija. Je v zelo dobri formi, kljub napakam je bil osmi. V poskusni seriji je bil najboljši, to je bil njegov pravi skok, ki ga lahko pelje med najboljše," je nastop Zajca ocenil glavni trener Gorazd Bertoncelj, ki je bil zadovoljen še z Jelarjem in Semeničem, "z drugimi pa ne, skoki niso bili pravi, preveč napak je bilo na odskočni mizi, to je bilo pač premalo za finale".

Nedeljska tekma na miniletalnici v osrednji Nemčiji se ni začela po slovenskih notah, saj so orli po vrsti zaostali za pričakovanji, pristali prezgodaj in predvsem ostali brez novih točk. Peter Prevc, Jernej Damjan in Bor Pavlovčič so zaostali za trideseterico. Anže Semenič in Žiga Jelar sta bila dolgo prva v čakalnici za finale, a sta jima drugi skok omogočila slaba skoka Jukije Sata in Domna Prevca. Na koncu sta bila Jelar 26. in Semenič 29.

Razplet nedeljske tekme v Willingenu

Sledi svetovno prvenstvo s skoki v Innsbrucku

Zajc je v Willingenu poskrbel za edini izstopajoči slovenski uvrstitvi: 9. in 8. mesto. Zato pa se je Slovenija izkazala na petkovi ekipni tekmi v Willingenu, saj je za Poljsko in Nemčijo zasedla tretje mesto. To je bila dobra napoved za prihajajoče svetovno prvenstvo, kjer se bodo skakalci za prvi komplet medalj merili že konec tedna. Najprej jih čaka posamična tekma na veliki napravi, ki bo v soboto, dan pozneje pa bo še ekipna preizkušnja. Obe bosta na slovitem Bergislu v Innsbrucku.

SMUČARSKI SKOKI

Zgodba male letalnice v Willingenu

SVETOVNI POKAL (M)

Končni vrstni red: daljavi točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 146,0/144,0 274,4 2. M. EISENBICH. NEM 140,0/141,5 252,8 3. P. ŽYLA POL 142,0/137,5 250,0 4. R. FREITAG NEM 138,0/144,0 249,6 5. D. KUBACKI POL 143,0/139,0 249,3 6. K. GEIGER NEM 137,5/138,5 243,0 7. K. STOCH POL 138,5/134,5 242,5 8. T. ZAJC SLO 140,0/135,5 242,2 9. J.-A. FORFANG NOR 141,0/134,5 240,0 10. S. KRAFT AVT 133,0/135,0 237,4 ... 26. Ž. JELAR SLO 130,0/133,0 212,2 29. A. SEMENIČ SLO 133,5/128,0 199,6

Prvi nedeljski skok Timija Zajca

Po prvi seriji: daljava točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 146,0 128,3 2. P. ŽYLA POL 142,0 118,8 3. K. STOCH POL 138,5 118,4 4. D. KUBACKI POL 143,0 118,0 5. J.-A. FORFANG NOR 141,0 113,1 6. R. JOHANSSON NOR 140,5 112,4 7. T. ZAJC SLO 140,0 111,5 8. M. EISENBICH. NEM 140,0 110,8 9. P. ASCHENWALD AVT 141,0 109,6 ... 29. A. SEMENIČ SLO 133,5 95,2 30. Ž. JELAR SLO 130,0 95,1 Brez finala: 32. D. PREVC SLO 128,0 90,3 37. J. DAMJAN SLO 125,0 86,1 40. P. PREVC SLO 126,0 83,4 43. B. PAVLOVČIČ SLO 113,5 75,2

SKUPNI VRSTNI RED (22/28)