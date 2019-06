Štefan Hadalin bo leta 2021 lahko branil srebro v alpski kombinaciji. Foto: EPA

Strokovne komisije oziroma odbori so že predlagali, da bi alpsko kombinacijo črtali s tekmovalnega koledarja svetovnega pokala v sezoni 2019/20, nadomestile pa bi jo v celoti paralelne tekme. A je svet Fise to odločitev preklical.

Alpska kombinacija bo ostala na programu svetovnega pokala v prihodnji sezoni in sezoni 2020/21 ter tudi na sporedu svetovnega prvenstva v alpskem smučanju, ki bo leta 2021 v Cortini d'Ampezzo. To je dobra novica za slovenskega junaka letošnjega svetovnega prvenstva na Švedskem Štefana Hadalina, ki bo leta 2021 v italijanskih Dolomitih lahko branil srebro v tej disciplini.

Naslednik Skaardala zamejski Slovenec Gerdol Predsedstvo Mednarodne smučarske zveze je imenovalo novega direktorja ženskega dela svetovnega pokala v alpskem smučanju. Norvežana Atleja Skaardala bo po 14 letih na čelu zamenjal zamejski Slovenec Peter Gerdol, dosedanji koordinator celinskega pokala. Naslednik Avstrijca Walterja Hoferja, ki se bo prihodnjega marca 2020 v Planici poslovil z mesta direktorja svetovnega pokala v smučarskih skokih, bo Italijan Sandro Pertile.

V sezoni 2019/20, ki ne prinaša velikega tekmovanja, bodo alpski smučarji v alpski kombinaciji nastopali v Hinterstoderju, Wengnu in Bormiu. Alpske smučarke bodo imele štiri preizkušnje v alpski kombinaciji, in sicer v Val d'Iseru, Zauchenseeju, Crans Montani in v La Thuileju.

Morebitne spremembe bodo potrdili pred začetkom sezone na rednem jesenskem zasedanju tehničnih komisij v Zürichu. Pogovarjajo se, da bi kombinacija potekala v drugačni obliki, po novem bi se začela s slalomsko vožnjo, v drugem delu pa bi se najboljša trideseterica, v obratnem startnem vrstnem redu, glede na uvrstitev, pomerila še v hitri disciplini, superveleslalomu ali smuku.

S komercialnega vidika gre za manj vredno disciplino, za njeno ukinitev pa si še najbolj prizadevajo agencije oziroma televizije, ni priljubljena niti med najboljšimi tekmovalci.

V naslednji sezoni kar 89 tekem

Pestro je bilo tudi pri sestavljanju tekmovalnega koledarja svetovnega pokala v alpskem smučanju za novo sezono. Na moškem koledarju bo kar 46 tekem, na ženskem 43. Tekme ne bodo samo ob koncih tednov, ampak tudi med tednom, kar pa ni najbolj všeč organizatorjem tekmovanj svetovnega pokala, saj za tekme med tednom ni takšnega zanimanja kot za tiste ob koncih tedna, ko se zbere največ obiskovalcev in imajo tekmovanja največje ratinge. "Glede na natrpan spored je zmanjkalo vikendov, potrebovali bi jih vsaj 23, na razpolago jih imamo 19," je glavno zagato predstavil Medven.

Zmanjševanje števila nastopajočih

Pri Fisu so se lotili tudi zmanjševanja števila nastopajočih na tekmah svetovnega pokala. To zmanjševanje naj bi doletelo le moški del svetovnega pokala. S tem, ko bi oklestili startne liste, bi tekme naredili komercialno zanimivejše in zanimivejše za televizijske prenose. Že zdaj se dogaja, da se televizije izogibajo prenosom prvih voženj.

Že v novi zimi naj bi se na startni listi znašlo do deset smučarjev manj na tekmo. Vsaka nacionalna zveza bo še lahko na tekmo prijavila svojega tekmovalca, a bo moral biti uvrščen med najboljših 150 na točkovni Fisovi lestvici ali pa biti član najboljše trideseterice na startni lestvici svetovnega pokala v posamezni disciplini.