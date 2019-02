Obračun velikanov alpskega smučanja je pripadel svetovnemu prvaku v tej disciplini. Nihče od najboljših ni smučal brez napak, a manjše je napravil Norvežan, ki je bil po prvi vožnji drugi in je ob prihodu v cilj za 39 stotink sekunde prehitel tedaj vodilnega Francoza Thomasa Fanaraja.

Sledil je le še zadnji nastop, ki pa se serijskemu zmagovalcu Hirscherju ni posrečil. Resda ni imel velike prednosti na štartu (‒0,16), a ta je po vrsti manjših in eni večji napaki hitro skopnela. V spodnjem delu je pritisnil na plin in storil vse za zmago, a se mu ni izšlo. Za Kristoffersenom je zaostal za štiri stotinke sekunde.

Kranjec z odliko opravil finalni nastop

Četrto mesto je osvojil še en Francoz, Alexis Pinturault, za njega pa se je uvrstil Žan Kranjec, ki je svoj finalni nastop opravil z odliko. Pred tedaj vodilnim Norvežanom Rasmusom Windingstadom je imel v štartni hišici sekundo in 24 stotink naskoka, prednost je suvereno zadržal in prevzel vodstvo za več kot sekundo (‒1,01), vendar je moral prestol v ciljni areni že takoj zatem prepustiti Fanaraju.

Drugi slovenski predstavnik, Štefan Hadalin, je veleslalomsko preizkušnjo v Banskem končal v prvi vožnji, bil je 34.

Končni vrstni red: 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 2:26,87 2. M. HIRSCHER AVT +0,04 3. T. FANARA FRA 0,39 4. A. PINTURAULT FRA 0,49 5. Ž. KRANJEC SLO 0,66 6. M. OLSSON ŠVE 1,00 7. R. WINDINGSTAD NOR 1,67 8. M. ODERMATT ŠVI 1,84 9. T. FORD ZDA 1,89 10. L. NESTVOLD-HAUGEN NOR 2,19 ... 34. Š. HADALIN SLO