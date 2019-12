Štefan Hadalin je v superveleslalomu zaostal preveč, da bi lahko upal na visoko uvrstitev. Foto: EPA

Drugo mesto je zasedel vodilni po prvem delu preizkušnje, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, zaostal je 51 stotink sekunde. Še pet stotink počasnejši je bil Švicar Loic Meillard, po super G-ju osmi. Imel je drugi čas slaloma, 76 stotink slabšega od Pinturaulta. Zmagovalec petkovega in sobotnega smuka Dominik Paris je končal na 26. mestu, po super G-ju je zaostajal le tri stotinke za Kildejem.

Najboljši Slovenec Klemen Kosi je bil 16., v slalomu je pridobil sedem mest. Srebrni s februarskega svetovnega prvenstva v Areju Štefan Hadalin se je moral zadovoljiti z 20. mestom. Preveč je izgubil že dopoldne, saj se mu je v superveleslalomu nastop povsem ponesrečil. Za Kildejem je zaostal več kot štiri sekunde in pol ter imel najslabši čas od tistih, ki so prišli do cilja. Zasedal je 40. mesto. Z osmim časom slaloma je vsaj nekoliko popravil vtis.

Martin Čater, Miha Hrobat in Boštjan Kline, 9. , 16. in 28. po superveleslalomu, so v slalomu odstopili.

Po novem pravilu smučarji v slalomu niso nastopili v obrnjenem vrstnem redu, ampak po vrsti, kot so bili uvrščeni na superveleslalomu. Prvi je na slalomu tako nastopil Kilde, drugi Paris, deveti Čater, zadnji Hadalin.

Tudi pred dvema letoma je kombinacijo v Bormiu, takrat s smukom in slalomom, dobil Pinturault, za najboljši slovenski dosežek pa je poskrbel Čater s sedmim mestom.

Konec sezone (in kariere?) za Reichelta Hannes Reichelt, ki je hudo padel na sobotnem smuku, je že končal sezono. V bolnišnici, kamor so ga odpeljali s helikopterjem, so ugotovili, da si je huje poškodoval koleno.



39-letnega Avstrijca bodo operirali v nedeljo v kliniki v Innsbrucku. Avstrijska tiskovna agencija APA poroča, da se lahko zgodi, da bo moral po novi poškodbi končati kariero. Do zdaj je zbral 13 zmag v svetovnem pokalu in bil svetovni prvak v superveleslalomu leta 2015 v Beaver Creeku ter v isti disciplini srebrn na svetovnem prvenstvu leta 2011 v Garmisch-Partenkirchnu.

Končni vrstni red (SVSL + slalom): 1. A. PINTURAULT FRA 2:32,56 2. A. A. KILDE NOR +0,51 3. L. MEILLARD ŠVI 0,56 4. R. TONETTI ITA 1,87 5. R. COCHRAN SIEGLE ZDA 2,33 6. N. ALLEGRE FRA 2,37 7. P. TRIHIČEV RUS 2,61 8. G. CAVIEZEL ŠVI 2,66 9. J. MURISIER ŠVI 2,95 10. K. JANSRUD NOR 3,11 ... 16. K. KOSI SLO 5,13 20. Š. HADALIN SLO 5,54 26. D. PARIS ITA 6,97 Odstop: Ärni ... (SVSL), Čater (9. po superveleslalomu), Hrobat (16.), Kline (28.) ...