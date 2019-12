Jakov Fak se je izkazal na zasledovanju, ko je v soboto zasedel četrto mesto, v nedeljo pa je s kolegi iz reprezentance osvojil deveto mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Biatlonski program v Hochfilznu se je zaključil z moško štafeto. Dolgo je kazalo na zmago Nemčije, ki je pred zadnjo predajo imela kar 43 sekund naskoka pred Norveško. A je Johannes Thingnes Boe izredno odstreljal in še bolje odtekel, po zadnjem streljanju je zaostajal samo še za 13 sekund za Benediktom Dollom, ga pričakovano ujel in tudi ugnal v ciljnem šprintu. Na zmagovalnem odru so se Norvežanom in Nemcem pridružili še tretji Francozi. Dosežek dneva je uspel Kanadčanom, ki so s 4. mestom zabeležili najboljši štafetni izid v zgodovini svetovnega pokala.

Po prvem streljanju Dovžana celo v vodstvu

Slovenska četverica je med kar 27 štafetami zasedla 9. mesto, pri čemer je kazenski krog Klemna Bauerja odnesel precej višjo uvrstitev. Za presenečenje je na prvem streljanju poskrbel Miha Dovžan in Slovenijo popeljal celo v vodstvo, že na naslednjem streljanju stoje pa je moral uporabiti dva rezervna naboja in bil sedmi, a je do konca predaje izgubil še šest mest.

Jakov Fak je potrdil dobro formo in pokazal morda najboljši nastop v sezoni. Izkoristil je majhen zaostanek za vodilnimi ter stopnjeval ritem. Na prvem streljanju je bil osmi, na drugem šesti in v zadnjem krogu pridobil še dve mesti. Za Kanado na tretjem mestom je Slovenija zaostaja štiri sekunde, za Francijo na drugem 11.

Bauer v kazenski krog

Visoko uvrstitev je nato zapravil Klemen Bauer, ki je pri streljanju stoje za štiri tarče porabil osem nabojev in moral v kazenski krog s čimer je zdrsnil na sedmo mesto, predvsem pa močno povečal zaostanek. Rok Tršan je v zadnji predaji porabil vsega en dodatni naboj, v zadnjem krogu pa je moral predse spustiti še Italijana Dominika Windischa in Slovenija je zasedla deveto mesto.

Štafetno preizkušnjo so v soboto dobile Norvežanke, ki so bile najboljše že v Östersundu. Na Švedskem so bili pričakovano najboljši tudi norveški biatlonci, slovenska štafeta pa je zasedla sedmo mesto.

Norvežanka z 8. mesta do zmage

Tiril Eckhoff se je na progo podala kot osma, za zmagovalko šprinta, Italijanko Dorotheo Wierer pa je imela 34 sekund zaostanka. Z brezhibnim strelskim nastopom je 29-letna Norvežanka prišla do sedme zmage v karieri, prve v tej sezoni in prve v zasledovanju. Na odru za zmagovalke sta ji družbo delali Švedinja Hanna Öberg, ki je zaostala slabih 26 sekund, štartala pa je kot pet, in rojakinja Ingrid Landmark Tandrevold, ki se je na progo podala kot drug, v cilj pa je prišla 40 sekund za zmagovalko. Wiererjeva, ki je na strelišču zgrešila kar petkrat, je na koncu zasedla deveto mesto. Slovenke se na zasledovalno preizkušnjo niso uvrstile.

Cisar in Vindišarjeva druga na Pokljuki Ob koncu mladinskega IBU pokala na Pokljuki sta se vidno odrezala tudi najboljša slovenska mlada tekmovalca Nika Vindišar in Alex Cisar, oba tudi že z izkušnjo iz svetovnega pokala, ki sta v konkurenci mešanih parov zasedla drugo mesto za Francozoma Paulo Botet in Sebastienom Mahonom.

Štafeta, 4 x 7,5 km (M): 1. NORVEŠKA 1:14:44,2 (1+7) 2. NEMČIJA +2,0 (0+6) 3. FRANCIJA 51,9 (1+8) 4. KANADA 1:28,7 (0+6) 5. ČEŠKA 1:52,2 (0+9) 6. RUSIJA 2:01,7 (1+8) 9. SLOVENIJA 2:39,7 (1+10)

Zasledovanje, 10 km (Ž): * 1. T. ECKHOFF NOR 29:14,6 (0) 2. H. ÖBERG ŠVE +25,8 (2) 3. I. TANDREVOLD NOR 39,7 (1) 4. J. BRAISAZ FRA 47,9 (2) 5. P. FIALKOVA SLK 1:02,9 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi