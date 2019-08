Ana Bucik, Maruša Ferk, Tina Robnik, Meta Hrovat in Neja Dvornik ima za seboj že kar nekaj kondicijskih priprav, po uvodnih zavojih na snegu v Švici pa se kmalu odpravljajo na južno poloblo, v stalno postojanko Ushuaio v Argentini. Foto: BoBo

Novi odgovorni trener ženskih reprezentanc Janez Slivnik je na priprave povabil pet članic ženske A-reprezentance najstarejšo Marušo Ferk, že prekaljeno Ano Bucik, najbolj izstopajočo Meto Hrovat, ki je imela v minuli sezoni nekaj težav z gležnjem, povratnico po poškodbi kolena Tino Robnik in novinko v ekipi, ki jo čaka krstna pot v Argentino.

Prvo ime slovenskega smučanja Ilka Štuhec, ki je ravno v sklepni fazi pogajanj s Smučarsko zvezo Slovenije o novi pogodbi, bo snežni del priprav na novo sezono opravila na švicarskih ledenikih. Na letalu za Argentino ne bo tudi Ane Drev, ki še okreva po poškodbi kolena.

Za smučarkami so kondicijske priprave, na ledeniku v Švici pa so opravile tudi nekaj zavojev na snegu: "Za nami je 'tehnično spoznavni trening', na katerem so se lahko punce spoznale z mojim sistemom dela. V nedeljo smo prišli z eno tedenskih priprav v Saas Feeju, kjer smo izkoristili super pogoje. Punce so lahko po dveh mesecih znova preizkusile, kako je biti na snegu, da bomo lahko normalno začeli trenirati v Argentini," je dejal Slivnik.

Janez Slivnik je odgovorni trener ženskih reprezentanc. Foto: BoBo

"Mislim, da so se stvari premaknile v tisto smer, v katero se morajo. Ekipa je zadihala skupaj. Ne vidim nobenih težav. Za nami je že zelo dober začetek in mislim, da bo samo še bolje," je bil zelo optimistično razpoložen novi vodja stroke v ženski reprezentanci.

Nova sodelavka v ženski ekipi, ki je po koncu minule zime doživela največ sprememb, je tudi kineziologinja Ana Mali, ki ji delo s puncami predstavlja dober izziv. Pred tem je namreč delala v tujini, večinoma v moških ekipah.

"V ekipi so nova energija in nove ideje, po lanski sezoni sem to res potrebovala. Zaenkrat delujemo zelo dobro, na treningih smo delovni in resni, se pa znamo popoldne tudi sprostiti, da se ohranja ta dobra energija v ekipi," je dejala Bucikova.

Pozitivno razpoložena je tudi najstarejša v ekipi, Maruša Ferk: "Čeprav je med nekaterimi tudi več kot deset let razlike, se dobro razumemo. Smo sotekmovalke, z nekaterimi dlje, z Nejo pa bom letos prvič skozi celo sezono. Nihče se nikogar ne boji, pomagamo si in sodelujemo." Foto: BoBo

Robnikova je zaradi poškodbe kolena izpustila celotno minulo sezono, po sezoni pa je imela tudi manjši operativni poseg: "Sigurno je dobro, ko končno lahko treniraš brez bolečin in da lahko od sebe daješ maksimum. Zelo sem vesela, da se je zadeva končno v redu sanirala."

Hrovatovi so minulo sezono bolečine v gležnju preprečevale, da bi v celoti izkoristila svoj velik veleslalomski in slalomski potencial. Po koncu zime je šla pod nož. "Nisem še čisto brez težav, moram pa reči, da iščem pametne rešitve in da mi to uspeva. Upam, da bom s prilagoditvami, ki jih poskušam v smučarskem čevlju, lahko normalno opravila s pripravljalnim obdobjem in potem s sezono," je dejala danes v Ljubljani.

Moško smukaško ekipo, ki trenira pod taktirko Petra Pena, pot v La Parvo v Čilu čaka predvidoma 20. avgusta. Ženska in moška tekmo v veleslalomu se bo v skladu s tradicijo začela konec oktobra v Söldnu.