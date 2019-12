Marco Odermatt je sijajno izkoristil ugodno štartno številko 2. Foto: Reuters

Odermatt je sijajno izkoristil štartno številko 2 in postal četrti Švicar s superveleslalomsko zmago na progi Ptic roparic. Leta 2013 je slavil Patrick Küng, leta 2011 Sandro Viletta, leta 2002 pa Didier Cuche. Pred ameriško postajo svetovnega pokala je na superveleslalomih najvišje posegel prejšnji konec tedna s sedmim mestom v Lake Louisu.

Klemen Kosi je osvojil enajst točk za svetovni pokal. Foto: Reuters

Švicar je že bil na zmagovalnem odru. Letos marca je bil drugi in tretji na veleslalomih v Andori in Kranjski Gori. Zablestel je lani februarja, ko je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Davosu osvojil kar štiri naslove mladinskega svetovnega prvaka (veleslalom, alpska kombinacija, superveleslalom in smuk). Bil je zlat tudi na ekipni tekmi.



Drugo mesto je zasedel Aleksander Aamodt Kilde, ki je zaostal deset stotink, tretji pa je bil Matthias Mayer s 14 stotinkami zaostanka.

Hrobat najboljši Slovenec

Hrobat se je izkazal s štartno številko 44, zaostal je sekundo in 52 stotink. 24-letnik, ki je leta 2015 v Hafjellu osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka v tej disciplini, je s 16. mestom dosegel tudi najboljši dosežek v svetovnem pokalu. Do točk sta prišla tudi Klemen Kosi na 20. mestu in Martin Čater, ki je končal na 26. mestu. Boštjan Kline je ostal brez točk na 34. mestu, Štefan Hadalin pa je odstopil.

V soboto bo v Beaver Creeku smuk, v nedeljo pa še veleslalom.