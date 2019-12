Dominik Paris je po letih 2012, 2017 in 2018 četrtič zmagal na smuku v Bormiu. Foto: Reuters

Vsi trije so s slovitim Stelviom opravili izvrstno, a smučanje Parisa, ki je veljal za glavnega favorita preizkušnje, je bilo še za stopnjo boljše. Tretji smuk letošnje zime bi sicer moral biti prejšnji konec tedna v Val Gardeni, a je zaradi slabega vremena odpadel, italijanski organizatorji pa so ga prestavili v Bormio, kjer bo v soboto tradicionalni smuk, ki bo približno pet sekund daljši od petkovega, v nedeljo pa alpska kombinacija, kar bo zadnja preizkušnja za smučarje v letu 2019.

Izjemen nastop Parisa v Bormiu

Visoko je letvico na zahtevni progi postavil Mayer. 29-letni Avstrijec je s številko pet v cilj prišel debelo sekundo pred tedaj vodilnima rojakoma Hannesom Reicheltom in Maxom Franzom. Smučal je hitro in brez napak ter vrgel rokavico konkurenci. Do številke 11, ki jo je nosil Paris, se mu je na manj kot sekund zaostanka približal le Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je na koncu končal tik pod stopničkami.



30-letni Južni Tirolec je bil na vseh vmesnih časih najhitrejši. Razvil je izjemno hitrost in v zgornjem delu podobno kot Mayer odpeljal tehnično zahtevne zavoje zelo natančno. Pri drugem vmesnem času je imel 28 stotink naskoka. Smučal je izjemno napadalno in pred prečnim prehodom nekoliko preveč agresivno. Tako je prišel zelo nizko, a vseeno ohranjal visok ritem. Zelo dolg je bil njegov skok San Pietro, razvil je izvrstno hitrost (175 km/h) in v cilj prišel 42 stotink pred Mayerjem.



Štiri številke kasneje se je s Stelviom spopadel vodilni v seštevku kraljeve discipline in najboljši smukač zadnji dveh zim, Feutz. 32-letni Švicar je bil prav tako izvrsten, ovirala ga ni niti poškodba – namreč pred dnevi si je zlomil kost v zapestju. Sicer Parisovega časa zmagovalec Beaver Creaka v tej sezoni ni ogrozil, je bil pa tri stotinke hitrejši od Mayerja, ki je sicer v Bormiu prvič prišel do odra za zmagovalce.



Feuz je po lanskem tretjem mestu tokrat napravil korak naprej, gospodar slovitega Stelvia pa ostaja Paris, ki je zmagal 17. v karieri, 13. mu je to uspelo v smuku. V Bormiu je bil na smukih najhitrejši že štirikrat, od tega zdaj tretjič zapored. Lani je smukaški zmagi postavil piko na i še s slavjem v superveleslalomu.