Halvard Hanevodl (1969 - 2019). Foto: EPA

Hanevold, ki je imel dva otroka, je svojo športno pot sklenil po sezoni 2009/2010. Tistega leta je v Vancouvru osvojil olimpijsko zlato na štafetni preizkušnji, na prav zadnji tekmi v karieri v svetovnem pokali, na preizkušnji s skupinskim štartom, pa je bil v Hanti Mansijsku tretji. V zadnjih letih je nato med drugim delal tudi kot sokomentator na norveški televiziji NRK. 3. decembra bi praznoval 50 let.

"Pretresena sem in tega niti ne morem dojeti. Halvard je bil pionir biatlona. Le malo jih je, ki so žrtvovali toliko kot on, da so prišli tja, kamor so želeli," je ob novici povedala osemkratna svetovna prvakinja Liv Grete Skjelbreid, ki je s Hanvoldom dolgo skupaj nastopala v reprezentanci, kasneje pa imela podobno vlogo na televiziji NRK.

Hanevold je v karieri osvojil šest olimpijskih medalj. V Salt Lake Cityju in Vancouvru je bil zlat s štafeto, v Naganu pa je bil najboljši v individualni preizkušnji. V tej disciplini je v Hanti Mansijsku leta 2003 postal svetovni prvak. V svetovnem pokalu je slavil na devetih posamičnih preizkušnjah.