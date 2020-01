17-letni Ažnoh je le za pičlih šest stotink sekunde zaostal za Švedom Adamom Hofstedtom. Tretji je bil Švicar Luc Roduit.

17-letni Rok Ažnoh iz Kotelj na Koroškem se veseli srebrne medalje v superveleslalomu. Foto: EPA

Ažnoh je Sloveniji prismučal trinajsto odličje na zimskih olimpijskih igrah mladih športnikov v starosti od 15 do 18 let, tretje v alpskem smučanju in prvo v disciplini superveleslalom.

Meta Hrovat je pred štirimi leti v Lillehammerju osvojila bron v slalomu. Miha Hrobat pa je bil pred osmimi leti v Innsbrucku na premiernih zimskih olimpijskih igrah mladih srebrn v alpski kombinaciji.

Nisem pričakoval, da bo dovolj za medaljo

"Občutek ob prihodu v cilj je bil dober, vedel sem, da sem odpeljal 'okej', nisem pa ravno pričakoval, da bo dovolj za medaljo, ker je imela moja vožnja napake," po velikem dosežku ni bil nič kaj evforičen mladi Korošec, doma v Kotljah pod Uršljo goro, ki je s športom in smučanjem rasel vse od mladih nog. "Zdaj se počutim odlično, sem vesel, da se mi je tudi z nepopolno vožnjo izšlo in da sem proti koncu spustil smuči in dobil tiste stotinke, ki sem jih izgubil v srednjem delu," je občutke strnil Ažnoh.

Martin Križaj 16.

Ažnoh si je s superveleslalomskim srebrom privozil odlično izhodišče tudi za naslednjo disciplino – alpsko kombinacijo. Slalom za kombinacijo bo na sporedu v soboto. Na superveleslalomu je nastopilo še pet Slovencev. Martin Križaj (+1,05) je osvojil 16. mesto, Rok Stojanovič (+2,47) je bil 31.

Lina Knific 19., Nika Murovec 29.

Pri dekletih je zmagala Švicarka Ameli Klopfenstein. Lina Knific (+1,58) je bila najboljša Slovenka na 19. mestu, Nika Murovec (+2,85) je bila 29., Anja Oplotnik (+4,92) pa je svoj premierni nastop na olimpijskih igrah mladih končala na 37. mestu.