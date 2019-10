Olga Podčufarova se bo v biatlonski svetovni pokal predvidoma vrnila kot Slovenka na Pokljuki, kjer je kot Rusinja pred štirimi leti prvič stopila na oder za zmagovalke. Foto: EPA

27-letna Moskovčanka je pred štirimi leti prve stopničke v karieri osvojila prav na tekmi s skupinskim štartom na Rudnem polju, pozneje pa enkrat dosegla tudi zmago v svetovnem pokalu v Anterselvi, naslednjem gostitelju svetovnega prvenstva.

Olga Podčufarova, ki dve leti ni tekmovala, je že dobila dovoljenje za nastop od ruske zveze, prestop pa mora potrditi še Mednarodna biatlonska zveza (IBU). Ker se je v tekmovalni šport vrnila šele sredi julija, lahko na tekmi nastopi šele po šestmesečnem obdobju in to se bo izteklo prav pred tekmami na Pokljuki.

Okrepitev za ženski biatlon in mešano štafeto

"Olga marljivo trenira, a njena prava sezona naj bi bila šele naslednja, ko bo februarja 2021 Pokljuka gostila svetovno prvenstvo, saj je bila dolgo brez tekme. Mi bomo s tem okrepili predvsem žensko vrsto, ki je doživela menjavo generacije, vnovič pa bomo ob dobri pripravi lahko konkurenčni tudi med mešanimi pari in mešanimi štafetami," je novico pokomentiral glavni slovenski trener Uroš Velepec

Previdnost SZS-ja zaradi dopinga in Rusije

Podčufarova se na vrnitev resda pripravlja že od poletja, a so bili na Smučarski zvezi Slovenije in v Zboru za biatlon zelo previdni z rusko tekmovalko, saj prihaja iz države, ki jo vsaj vse od zimskih olimpijskih iger v Sočiju spremlja tudi dopinški škandal.

"Seveda smo tako pri protidopinški agenciji v njeni domovini kot tudi mednarodni zvezi preverili, kako je bilo s testiranji, tudi temi zadnjimi. Vsi izvidi so bili negativni, torej dopinga ni bilo, zato smo se tudi resno lotili njenega prestopa," je za časnik Delo povedal vodja biatlona pri SZS-ju Janez Ožbolt. O prestopu ruske biatlonke so se že razpisali tudi nekateri mediji v Rusiji.

Klemen Bauer je zaradi zaostanka pri temeljnih pripravah ostal doma na Pokljuki. Foto: EPA

Spijo na višini, trenirajo nižje na planoti

Slovenska biatlonska reprezentanca je sicer v soboto začela višinske priprave v Livignu v Italiji. Glavni trener slovenskih biatloncev Uroš Velepec poudarja, da imajo tekmovalci odlične razmere, zato od tega dela vadbe, ki se zaključi 1. novembra, pričakuje izredno veliko.

"Spimo na višini 2250 metrov, treniramo 400 metrov nižje. Pogoji so odlični. Imamo dva kilometra proge, ki je super urejena in krog je zelo zahteven. Tukaj se bo že videlo, kaj smo naredili poleti," pravi Velepec, zelo zadovoljen, da imajo športniki v bližini za vadbo na voljo tudi dobro telovadnico, bazen, fitnes in rolkarsko stezo.

"Prvič smo tukaj, a očitno smo zadeli v polno. Mislim, da boljših pogojev drugje trenutno ni," še poudarja prvi mož slovenske stroke. Da gre za priljubljen center, potrjuje tudi dejstvo, da v tem centru trenutno trenirajo tudi tekači in biatlonci iz Nemčije, Norveške, Finske, Estonije, s slovensko ekipo pa sodeluje tudi Ukrajinka Julija Džima.

Ob članih tudi Cisar

Osnovni cilj slovenske ekipe je predvsem izkoristiti višino v Livignu, hkrati pa bo čas na tekaških smučeh omogočil tudi prvo tekmovalno pripravo, ko se bo ekipa aklimatizirala na zahtevne pogoje. Tudi v slovenski ekipi je nekaj sprememb. Fantom se je pridružila Lea Einfalt, ki po mnenju trenerke Andreje Mali potrebuje višinske priprave, ob najboljših pa vadi v Italiji tudi najboljši slovenski mladi tekmovalec Alex Cisar. "V mladinski konkurenci je Alex osvojil že vse in čas je, da spozna tudi člansko ter se od izkušenih tekmovalcev kaj nauči," še pravi Velepec.

Bauer in Drinovec trenirata doma

Doma pa se na Pokljuki pripravlja Klemen Bauer, ki mu iz poletja manjka manjši sklop priprav in zanj višina nima smisla, prav tako pa povratnik Mitja Drinovec, ki se je po lanski sezoni odločil za konec kariere, a si je premislil. "Testi so pokazali, da je Mitja dobro pripravljen, a je v treh mesecih počitka vendarle nekaj izgubil, kar mora seveda nadomestiti."