Norvežani Lars Hlege Birkeland, Erlend Bjoentegaard, Johannes Dale in Vetle Sjaastad Christiansena 4 x 7,5 km so za 4,4 sekunde prehiteli Francoze, tretji pa so bili Nemci z 48,8 sekunde zamude. Foto: EPA

SVETOVNI POKAL OBERHOF Štafeta, 4 x 7,5 km (M): * 1. NORVEŠKA 1:19:32,3 (2+8) 2. FRANCIJA +4,4 (2+6) 3. NEMČIJA 48,2 (2+14) 4. RUSIJA 1:09,0 (0+9) 5. BELORUSIJA 1:54,0 (1+12) 6. SLOVENIJA 2:43,7 (0+14) (M. Dovžan, J. Fak, K. Bauer, R. Tršan) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Norvežani so ob osmih popravah morali dvakrat v kazenski krog, Francozi prav tako ob dveh popravah manj, Nemci pa so dvema kazenskima krogoma dodali še 14 poprav.

Velepec zadovoljen s 6. mestom

Slovenci so posegli presenetljivo visoko, bili so šesti z zaostankom 2:43,7 minute. Končali so brez kazenskega kroga, imeli pa so 14 poprav.

Miha Dovžan je tekmo odprl s 23. mestom, Jakov Fak je napredoval za šest mest. Zelo dobro formo pa je potrdil Klemen Bauer, ki je izkoristil napake tekmecev in ekipo pripeljal na sedmo mesto, še eno je nato v zadnji predaji pridobil Rok Tršan.

"Miha se je uštel pri izbiri smuči in imel po prvem kilometru kar nekaj težav, a na koncu to ne bi veliko spremenilo, saj je bilo peto mesto težko dosegljivo. Jakov je nato ustvaril stik s skupino, čeprav je nekaj moči privarčeval za nedeljo. Ključen pa je bil nastop Klemna Bauerja, ki je pridobil kar deset mest. Rok Tršan je to obdržal, tekel pametno v skupini, se boril na strelišču, v finišu pa je nato v šprintu prehitel še Švicarja," je tekmo opisal slovenski trener Uroš Velepec.



S šestim mestom je zelo zadovoljen: "Glede na petkovo sprintersko tekmo tega res nismo pričakovali, a dobili smo potrdilo, da smo dobro delali. V seštevku štafet smo zdaj celo na petem mestu v sezoni in na naslednji tekmi bo to štartna številka Slovenije, na kar smo v tej močni konkurenci lahko ponosni."

SVETOVNI POKAL OBERHOF Štafeta, 4 x 6 km (Ž): * 1. NORVEŠKA 1:14:11,6 (0+11) 2. ŠVEDSKA +21,1 (0+10) 3. FRANCIJA 33,1 (0+12) 4. NEMČIJA 1:10,4 (1+11) 5. ŠVICA 1:24,5 (1+9) 18. SLOVENIJA krog zaostanka (4+10) (P. Klemenčič, L. Einfalt, N. Zadravec, T. Vozel) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Norvežanke pred Švedinjami in Francozinjami

Biatlonke so se pomerile v štafeti na 4 x 6 km. Zmage so se veselile Norvežanke Synnoeve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Roeiseland in Tiril Eckhoff.

Slovenska četverica Polona Klemenčič, Lea Einfalt, Nina Zadravec in Taisa Vozel je zaostala za krog in osvojila 18. mesto.

V slovenski vrsti je s progo solidno opravila Klemenčičeva, ki je v prvi predaji zaostala minuto, nato pa je Lea Einfalt morala kar štirikrat v kazenski krog in Slovenija se je približala nevarnemu območju za predčasen konec. Nina Zadravec je zaostanek nato povečala samo za 25 sekund, a mlada Tais Vozel kljub dobremu streljanju ni zdržala in Eckhoffova jo je ujela po drugem streljanju, kar je pomenilo predčasen konec.