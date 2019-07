Peter Prevc je pristal pri 120 in 128 metrih. Foto: EPA

Na začetku sezone je najboljšo pripravljenost pokazal Poljak Kamil Stoch. Foto: EPA

Na začetku sezone je najboljšo pripravljenost pokazal Poljak Kamil Stoch, ki je v prvi seriji pristal pri 128,5 metra, v drugi pa pri 134,5 metra.

Od Slovencev se je najbolj izkazal Zajc s skokoma 128 in 129 metrov. Prevc je pristal pri 120 in 128 metrih, Bartol pri 129,5 in 126,5 metra. Lanišek je zbral 121,5 metra in 126 metrov.

To so prve stopničke za Slovenijo na tekmah poletne velike nagrade po Čajkovskem, ko so bili slovenski orli na drugem mestu. V Wisli je bila Slovenija nazadnje na zmagovalnem odru pred tremi leti, prav tako druga, leta 2013 je bila tretja, leta 2012 pa je ugnala vso konkurenco.

V nedeljo ob 17.30 bo še posamična preizkušnja.

SPORED POLETNE VELIKE NAGRADE V SMUČARSKIH SKOKIH

20.‒21. 7. Wisla (ekipno, posamično ‒ M)

26.‒27. 7. Hinterzarten (mešane ekipe, posamično ‒ Ž, M)

9.‒10. 8. Courchevel (posamično ‒ Ž, M)

17.‒18. 8. Zakopane (ekipno, posamično - M), Frenštat (posamično ‒ Ž)

23.‒24. 8. Hakuba (2x posamično ‒ M)

29. 9. Hinzenbach (posamično ‒ M)

5. 10. Klingenthal (posamično ‒ M)