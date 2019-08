Za tekmovalce v hitrih disciplinah se bo sezona začela na začetku decembra, Slovenci pa tokrat ne bodo trenirali v Južni Ameriki, ampak na evropskih ledenikih. Boštjan Kline (na fotografiji), ki je izgubil stik s smukaškim vrhom, je pa v zadnji sezoni kar redno osvajal točke v superveleslalomu (najboljša uvrstitev je bilo 12. mesto), se osredotoča na testiranje čevljev. Foto: Reuters

Na smučiščih, na katerih je v preteklih desetih letih trenirala slovenska reprezentanca za hitre discipline (Kline, Čater, Kosi, Hrobat), tokrat ni dovolj snega za trening. Načrt B, da bi na južno poloblo odšli pozneje ali pa izbrali kakšno drugo smučišče v Južni Ameriki, prav tako ne pride v poštev. Lahko bi sicer trenirali na najdražjih smučiščih, kar pa bi lahko ogrozilo proračun za vso sezono. Rezervni načrt je tako, da ostanejo v Evropi in trenirajo na ledenikih Stelvio, Saas Fee in Zermatt, je vodstvo reprezentance povedalo na novinarski konferenci v Mariboru. "To bo nekaj novega za nas, ampak tudi v Evropi imamo sneg in se da nekaj narediti," se zaradi tega ne vznemirja Klemen Kosi.

Kline: Težava je bila glava

Kosiju se po padcu v Bormiu ni več uspelo vrniti med najboljše, zdaj je predvsem vesel, da vse poteka po načrtih: "Počutim se bolje in mislim, da sem tudi bolje pripravljen kot lani." Boštjan Kline se osredotoča na testiranje čevljev, saj želi dobiti prave občutke tudi pri velikih hitrostih. "Čevelj ni bil problem, problem je bila glava, bi si pa s čevljem lahko pomagal do večjega zaupanja. Na to smo pozorni. Je pa res, da sem imel večjo samozavest le pri nižjih hitrostih, manjkal pa je tisti preskok. Tu se je pokazala bariera in tudi to bo ena od točk, ki ji bomo namenjali pozornost."

Koštomaj zadovoljen s prizadevnostjo fantov

Nekateri reprezentanti imajo že deset dni na snegu, zadnji trening so opravili na italijanskem ledeniku Stelvio. "Motiviranost in želja po delu sta na visoki ravni in sem zelo zadovoljen, da sem sprejel to vlogo," je povedal pomočnik glavnega trenerja Grega Koštomaj, ki je bil prej v ekipi Ilke Štuhec. Tudi Martin Čater, ki si je februarja v Areju poškodoval kolenske vezi, se je vrnil na sneg. Na začetku je bilo še nekaj bolečin, tretji dan pa je že normalno smučal. Poškodba je tako preteklost: "Je sanirano, so pa še kdaj kakšne miniposledice, po kakšnem tednu treninga se koleno vname. Drugače smučam normalno."