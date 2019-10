Lani je v Söldnu slavila Tessa Worley. Foto: Reuters

Na ledeniku Rettenbach se bodo v soboto, 26. oktobra, najprej pomerile ženske, dan pozneje pa še moški. Obe tekmi bomo prenašali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Lani je na tem prizorišču slavila Tessa Worley pred Federico Brignone in Mikaelo Shiffrin. Moška tekma je bila zaradi slabega vremena odpovedana.

V sezoni, ko ni na sporedu ne svetovnega prvenstva ne olimpijskih iger, bo v ženski konkurenci na sporedu 42 tekem na 22 prizoriščih, v moški pa 46 na 23 prizoriščih.

Po Söldnu bo mesec premora do slalomov v Leviju. Moški bodo februarja prvič tekmovali na Kitajskem.

Del železnega repertoarja svetovnega pokala ostajajo tekme na Pohorju in v Kranjski Gori. Na Pohorju bodo dekleta 15. in 16. februarja, v Kranjski Gori pa fantje 14. in 15. marca.