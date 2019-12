Ilka Štuhec je svojo deseto sezono med elito začela s 17. mestom. Štuhčeva je bila hitra v zgornjem delu - na prvih dveh vmesnih časih je bila hitrejša od takrat vodilne Avstrijke Venierjeve. V nadaljevanju se je nekoliko odprla iz za njo značilne smukaške preže in tvegala nekoliko manj, kar je na prvi tekmi po poškodbi razumljivo. Foto: www.alesfevzer.com

29-letna Štuhčeva je na tekmi v kanadskem Skalnem gorovju, ki se je zaradi sneženja začela z enourno zamudo, odpeljala brez večjih napak, kar pa je na koncu pomenilo sekundo in 85 stotink zaostanka za zmagovalko Čehinjo Ester Ledecko, ki se je na vrh zavihtela s številko 26. "Na štartu me je skoraj malo kap. Poskušala sem čimbolje odpeljati. Eni deli so bili v redu, drugi manj," je za TV Slovenija v prvem odzivu dejala Štuhčeva.

Ester Ledecka je s številko 26 prismučala do prve zmage v svetovnem pokalu. Postala je šele druga Čehinja s tem uspehom. Pred njo je to uspelo Šarki Strachovi, ki je dvakrat zmagala v slalomu. Foto: Reuters

Prva zmaga Ledecke v svetovnem pokalu

24-letna Ledecka, presenetljiva olimpijska prvakinja iz Pjongčanga leta 2018 v superveleslalomu in deskanju (paralelni veleslalom), je tako v zahtevnih razmerah, vseskozi je namreč snežilo, prismučala do prve zmage v svetovnem pokalu alpskih smučark. Do zdaj ni bila boljša od sedmega mesta. Druga je bila Švicarka Corinne Suter (+0,35), tretja pa Avstrijka Stephanie Venier (+0,45).

Nastop Ilke Štuhec na smuku v Lake Louisu

Tekma na skrajšani progi

Zaradi neutrjene snežne površine so bili organizatorji prisiljeni skrajšati progo, tako da je bil start z nižjega mesta.

V soboto bo v Lake Louisu še en smuk. Prenos od 20.25 na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

ALPSKO SMUČANJE - SVETOVNI POKAL (Ž) LAKE LOUISE, smuk Končni vrstni red: 1. E. LEDECKA ČEŠ 1:31,87 2. C. SUTER ŠVI +0,35 3. S. VENIER AVT 0,45 4. N. ORTLIEB AVT 0,66 . V. REBENSBURG NEM 0,66 6. S. GOGGIA ITA 0,69 7. N. SCHMIDHOFER AVT 0,74 8. K. WEIDLE NEM 0,82 9. N. DELAGO ITA 0,94 10. M. SHIFFRIN ZDA 0,96 11. K. V. LIE NOR 1,18 12. T. TIPPLER AVT 1,53 13. R. SIEBENHOFER AVT 1,74 14. M. PUCHNER AVT 1,79 15. L. GUT-BEHRAMI ŠVI 1,82 16. R. MIRADOLI FRA 1,84 17. I. ŠTUHEC SLO 1,85

Skupno (5/41): 1. M. SHIFFRIN ZDA 366 2. M. GISIN ŠVI 160 3. P. VLHOVA SLK 138 4. W. HOLDENER ŠVI 128 5. F. BRIGNONE ITA 125 6. M. BASSINO ITA 122 7. M. F. HOLTMAN NOR 110 . A. SWENN LARSSON ŠVE 110 9. V. REBENSBURG NEM 106 10. T. WORLEY FRA 105 ... 37. T. ROBNIK SLO 31 40. A. BUCIK SLO 28 42. M. HROVAT SLO 26 57. I. ŠTUHEC SLO 14