Kajsa Vickhoff Lie je dobila oba treninga smuka v Lake Louisu. Foto: Reuters

Drugi in tretji čas treninga sta dosegli Avstrijki Tamara Tippler (+ 0,15) in Nina Ortlieb (+ 0,29).

V Lake Louisu so prireditelji pred hitrim koncem tedna izvedli dva treninga smuka, enega je preprečilo slabo vreme. Prvega je tako kot današnjega dobila Vickhoff Liejeva, enak čas je imela tudi Američanka Alice McKennis, tretja je bila prva zvezdnica alpskega smučanja Mikaela Shiffrin. Štuhčeva, ki se vrača po februarski poškodbi, je na prvem treningu dosegla 15. čas.

Od petka do nedelje začetek sezone za kraljice hitrosti

V Lake Louisu, kjer je pred tremi leti dosegla prvi dve zmagi v svetovnem pokalu, bo nastopila na dveh smukaških tekmah, po petkovem bo na sporedu še en smuk v soboto, v nedeljo pa še superveleslalom. Vse tekme bodo v prenosu na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Smukači ostali brez treninga

Prireditelji tekem svetovnega pokala v Beaver Creeku so zaradi močnega sneženja in slabega vremena odpovedali današnji trening smuka. Tekmovalci so progo Ptic roparic preizkusili le v sredo, ko je najboljši čas postavil Američan Ryan Cochran-Siegle. Beaver Creek bo v petek gostil superveleslalom, v soboto smuk in nedeljo veleslalom. Od Slovencev so v ZDA Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Boštjan Kline.

Drugi trening: 1. K. V. LIE NOR 1:51,54 2. T. TIPPLER AVT +0,15 3. N. ORTLIEB AVT 0,29 4. N. SCHMIDHOFER AVT 0,33 5. E. LEDECKA ČEŠ 0,34 6. R. SIEBENHOFER AVT 0,47 7. N. DELAGO ITA 0,61 8. S. VENIER AVT 0,69 9. E. REISINGER AVT 0,81 10. S. GOGGIA ITA 0,89 11. T. WEIRATHER LIE 0,95 12. M. GISIN ŠVI 1,02 13. I. ŠTUHEC SLO 1,04 14. C. SUTER ŠVI 1,08 15. M. SHIFFRIN ZDA 1,44 Prvi smuk bo v petek ob 20.30 (TVS 2).

Štuhčeva po odličnih pripravah ne čuti dodatnega pritiska v Lake Louisu