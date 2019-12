Mayer je nastopil s številko 13, s katero je na smuku včeraj slavil tudi Nemec Thommas Dressen. To je njegova šesta zmaga kariere, prva po marcu 2018, hkrati pa tudi prva zmaga sezone (tako v moški kot v ženski konkurenci) za avstrijsko smučanje.

Slovenci se niso izkazali, Boštjan Kline je trenutno na 27. mestu.

Trenutno: 1. M. MAYER AVT 1:31,40 2. D. PARIS ITA +0,40 3. V. KRIECHMAYR AVT 0,49 . M. CAVIEZEL ŠVI 0,49 5. M. CASSE ITA 0,60 6. A. A. KILDE NOR 0,76 7. M. ODERMATT ŠVI 0,85 8. K. JANSRUD NOR 0,93 9. A. THEAUX FRA 1,02 10. T. DRESSEN AVT 1,10 11. M. FRANZ AVT 1,28 12. T. GANONG ZDA 1,37 13. C. WALDER AVT 1,38 14. B. FEUZ ŠVI 1,42 26. B. KLINE SLO 2,05 29. K. KOSI SLO 2,39 30. M. ČATER SLO 2,44