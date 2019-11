Dressen si je 30. novembra lani ob padcu na smuku v Beaver Creeku potrgal vezi v desnem kolenu in izpahnil ramo, tako da je bilo zanj sezone konec.

Dressen dve stotinki pred Parisom

A 26-letni Nemec iz Garmisch-Partenkirchna se je veličastno vrnil v belo karavano, saj je v Lake Louisu ugnal vso konkurenco za tretjo zmago v karieri. Dressen je namreč s štartno številko 13 za dve stotinki sekunde prehitel Italijana Dominika Parisa, medtem ko sta si tretje mesto delila Švicarja Carlo Janka in Beat Feuz (+026).



Do točk Kosi in Čater

Od Slovencev se je najbolj izkazal Klemen Kosi, ki je prismučal na 20. mesto. Martin Čater, ki se vrača po poškodbi kolena, je bil 26., Boštjan Kline pa 56. Miha Hrobat je odstopil.

V nedeljo bo v kanadskem Skalnem gorovju še prvi superveleslalom nove sezone. Prenos od 20.10 na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Skupno (3/45): 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 113 2. T. DRESSEN ZDA 100 3. A. PINTURAULT FRA 100 4. M. FAIVRE FRA 80 . C. NOEL FRA 80 . D. PARIS ITA 80 7. Ž. KRANJEC SLO 70 8. M. MAYER AVT 61 9. B. FEUZ ŠVI 60 . C. JANKA ŠVI 60 . D. YULE ŠVI 60 ... 54. K. KOSI SLO 11 61. Š. HADALIN SLO 8 70. M. ČATER SLO 5