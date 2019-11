23-letna Basinova se tako veseli prve zmage med elito. Vodila je že po prvi vožnji, nato pa v finalu ubranil napad rojakinje Federice Brignone, ki se je na stopničke zavihtela s sedmega mesta. Tretja je bila Američanka Mikaela Shiffrin.

Poleg Hrovatove, ki je v finalu izgubila eno mesto, sta do točk prišli še 23. Ana Bucik in 24. Tina Robnik. Maruša Ferk s številko 58 ni štartala.



Robinsonova odstopila

Na prvem veleslalomu nove sezone v Söldnu je zmagala 17-letna Novozelandka Alice Robinson, ki pa je tokrat odstopila.

ALPSKO SMUČANJE - SVETOVNI POKAL (Ž) KILLINGTON, veleslalom Vrstni red po 1. vožnji: 1. M. BASSINO ITA 49,05 2. P. VLHOVA SLK +0,23 3. M. GISIN ŠVI 0,29 4. T. WORLEY FRA 0,35 5. M. SHIFFRIN ZDA 0,41 6. V. REBENSBURG NEM 0,45 7. F. BRIGNONE ITA 0,59 8. W. HOLDENER ŠVI 0,64 9. M. HROVAT SLO 0,70 10. E. BREM AVT 0,82 11. C. FRASSE SOMBET FRA 0,98 12. T. STJERNESUND NOR 1,03 13. M. F. HOLTMANN NOR 1,10 16. T. ROBNIK SLO 1,51 23. A. BUCIK SLO 1,91 Maruša Ferk (58) ni štartala. Odstop: Haaser, Robinson ...