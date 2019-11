Štefan Hadalin je na letošnjem svetovnem prvenstvu navdušil s srebrno kolajno v kombinaciji, nato je bil v tej disciplini še tretji na tekmi svetovnega pokala v Banskem. Foto: Reuters

Potem ko so 54. sezono svetovnega pokala v Söldnu konec oktobra odprli veleslalomisti, bodo ta konec tedna v Leviju na vrsti še slalomisti (v soboto ženske, v nedeljo moški, prenosa obeh tekem bosta na RTV SLO). Pogovarjali smo se s Štefanom Hadalinom, ki je lani zelo napredoval, bil štirikrat med petnajsterico na slalomskih tekmah, največja uspeha pa dosegel v kombinaciji. Na SP-ju v Areju je bil srebrn, v Banskem pa je na tekmi svetovnega pokala osvojil tretje mesto. Na Finskem bo štartal kmalu za prvokategorniki in poskušal že na uvodni tekmi sezone izboljšati svoj najboljši slalomski dosežek v svetovnem pokalu, osmo mesto.

24-letni Vrhničan zatrjuje, da gre v sezono bolje pripravljen kot lani. Pod taktirko Janija Grila je predvsem v telesni pripravi opazno napredoval. Foto: Instagram

Klemen Bergant je poleti izjavil, da ste v kondicijski pripravi v prvem letu sodelovanja z Janijem Grilom naredili velik korak naprej. Kako konkretno se to vidi?

Najbolj se mi pozna pri vzdržljivosti, saj lahko dlje zdržim pri večji intenzivnosti. Tudi bolje in hitreje se regeneriram med posameznimi vožnjami na treningih, zato se te kakovostnejše in bolj konstantne.

Ste ob misli na uspešno lansko sezono lažje premagovali napore? Se vam je v glavi še kdaj vrtela kakšna lanska tekma?

Dobra sezona pomeni še dodatno motivacijo za naprej. Spomini so lepi in kdaj se še spomnim kakšne tekme. V novo sezono vstopam z višjega izhodišča, a se bo treba dokazovati vsako tekmo posebej.

Bergant je tudi rekel, da ste zdaj videti kot pravi športnik. Verjetno niste bili užaljeni ob teh besedah ... Nekdo, ki postane svetovni podprvak, je gotovo že pravi športnik.

Težko pokomentiram kaj drugače od zapisanega, lahko pa rečem, da je zelo slikovito ubesedil moj dodaten napredek pri fizični pripravi.

V Ushuaii ste odlično trenirali, tudi pred Söldnom so bile razmere dobre. Pa vendarle na veleslalomu, s katerim se je začela nova sezona, ni šlo po željah. Kaj je bilo narobe, česa ste se naučili?

Najprej izvedba ni bila popolnoma na ravni, ki sem ga kazal na treningih, kar mi delno ni uspelo zaradi lastnih napak in tudi razmer, ki so bile. Naučil sem se, da moram biti ssvojo številko na vsaki tekmi potrpežljiv in iskati svojo priložnost.

Verjetno vseeno ostajate pri cilju, da se v veleslalomu uvrščate med dobitnike točk ...

Tako je.

To zimo 12 slalomov, v Kranjski Gori sredi marca 24. 11.: Levi

15. 12.: Val d'Isere

5. 1.: Zagreb

8. 1.: Madonna di Campiglio

12. 1.: Adelboden

19. 1.: Wengen

26. 1.: Kitzbühel

28. 1.: Schladming

8. 2.: Chamonix

23. 2.: Niigata Juzava Naeba

15. 3.: Kranjska Gora

22. 3.: Cortina d'Ampezzo

Pred dnevi so bila smučišča že pobeljena, a potem je bila spet odjuga ... Ste zadnje dni lahko smučali, glede na slabo vreme?

Zadnji smučarski dan je bil prejšnji torek, potem pa smo bili, tudi zaradi vremena, doma, kjer smo opravili krajški kondicijski cikel.

V torek potujete v Levi, kjer vas v nedeljo čaka prvi slalom sezone. Ste 17. na slalomski lestvici. Kako dobro ste pripravljeni?

Menim, da bolje kot lansko leto v istem obdobju, v primerjavi s konkurenco pa bomo trenutno stanje videli na tekmi.

Je eden glavnih ciljev, da pridete čim prej med prvokategornike?

To je končni cilj sezone, želja je, da to udejanim čim prej.

Levi je tekma, kjer je treba napadati še bolj kot na drugih tekmah. Kakšne pasti to prinaša? Se lahko zgodi, da se uštejete v ritmu in potem šele na cilju ugotovite, da niste dovolj napadali?

Za Levi velja, da te napaka stane ogromno. Tudi napake v smislu taktike napada so se že dogajale, zato je treba smučati napadalno, odločno in natančno.

Hadalin je bil v lanski sezoni na slalomih dvakrat med deseterico. Decembra je bil v Saalbachu osmi, januarja pa v Adelbodnu deseti. V Leviju je bil na uvodu zime 18. Foto: EPA

Koliko parov smuči boste odpeljali v Levi, oziroma: med koliko pari se še odločate, da boste izbrali tistega paradnega, s katerim boste šli v nedeljo na štart?

Vzel jih bom šest, odločam pa se med tremi, izmed teh treh pa bom izbral dva para za tekmo.

Kdo bo po Hirscherju novi slalomski vladar? Kristoffersen? Noel? Morda Hadalin?

Menim, da bo zelo oster boj med omenjenima za vrh. Tudi sam želim, če se bo priložnost ponudila, mešati štrene najboljšim.

Slalomisti boste imeli letos veliko priložnosti za dokazovanje, v svetovnem pokalu je na sporedu 12 tekem. Vam to ustreza? V preteklih letih se je že zgodilo, da vas je v določenem delu sezone malo zmanjkalo ...

Seveda, to je super. Drži, da sem malce popustil, a sem letos ponovno bolje pripravljen.

Mnogi sicer kritizirajo Fis, da bo tekem preveč (pri moških 45, pri ženskah 41), da bodo celo gledalci utrujeni, kaj šele tekmovalci, a se Fis brani, da mora tekme prirejati, ne odpovedovati. Kakšno je vaše mnenje?

Urniki so zares brutalni, že če tekmuješ v samo dveh disciplinah, nastopanje v vseh je pri teh urnikih praktično nepredstavljivo.

Urniki so zares brutalni, že če tekmuješ v samo dveh disciplinah, nastopanje v vseh je pri teh urnikih praktično nepredstavljivo. Štefan Hadalin

Kombinacija bo potekala po novem formatu, ki vam ni všeč. V prvi izjavi ste povedali, da so vas žejne peljali čez vodo. Takšno mnenje je za slalomista logično, podobno kritični so bili tudi drugi specialisti za slalom, po drugi strani pa so "hitraši", na primer, Ilka Štuhec, zadovoljni. Lahko zdaj realno ocenite, kaj prinaša ta sprememba in ali bodo kombinacijske tekme zdaj vseeno zanimivejše?

Moje mnenje ostaja nespremenjeno, kljub vsemu na odločitev nimam vpliva, zato ostajam zbran na svoje naloge in bom v novem formatu poizkušal iztržiti največ. Kaj pa bo prinesel nov format, pa bomo videli pozimi.

Včasih ste Slovenci veliko pomagali Ivici Kosteliću. Ali tudi zdaj kdaj trenirate s Hrvati? Sta Rodeš in Kolega kandidata za podobne izide, kot jih je dosegal Kostelić?

Občasno sodelujemo na treningih. Oba imata potencial za najvišja mesta, posebej v slalomu, Rodeš tudi v kombinaciji.

Pomladi ste napovedali, da boste šli poleti v Kitzbühel in da boste prehodili slalomsko progo Ganslernhang, morda tudi smukaško Streif. Ste bili tam?

Ob vrnitvi s krajšega oddiha v avstrijskih Alpah sem se želel ustaviti, vendar mi je na ta dan vreme to preprečilo. Ostaja pa to v načrtu za bližnjo prihodnost.