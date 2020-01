Dawid Kubacki je 13. januarja lani na veliki skakalnici v Predazzu dosegel prvo zmago v svetovnem pokalu. Druge se je veselil v ponedeljek v Bischoshofnu, ko je tudi dvignil zlatega orla za skupno zmago na novoletni turneji. Foto: EPA

Vseh šest Slovencev je uspešno prestalo kvalifikacije za sobotno tekmo svetovnega pokala. Cene Prevc je skočil 100 metrov in zbral 132,7 točke. Najboljši je bil zmagovalec novoletne turneje Kubacki (102,5 m), sledila sta mu Nemca Karl Geiger in Stephan Leyhe, ki sta pristala pri 102 metrih.

Peter Prevc je februarja 2013 osvojil dve medalji na svetovnem prvenstvu v Val di Fiemmeju. Na srednji naparavi je bil bronast, na veliki skakalnici pa srebrn. Foto: EPA

Peter Prevc je osvojil 15. mesto (99,5 m), Anže Lanišek je bil 16. (98,0 m), Rok Justin 26. (93,5 m), Domen Prevc 32. (92,5 m), Timi Zajc pa 35. (94,0 m).

Slabša skoka Kobajašija in Lindvika

Vodilni v svetovnem pokalu Rjoju Kobajaši je končal na 10. mestu (98,5 m) in že v soboto bi lahko izgubil rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu. Japonec ima le 25 točk naskoka pred Geigerjem, ki je v odlični formi. Drugouvrščeni z novoletne turneje Marius Lindvik, ki je zmagal v Garmischu in Innsburcku, je pristal pri 96,5 metra, kar je bilo dovolj za 25. mesto.

Prva tekma na srednji skakalnici bo v soboto ob 16.00, druga pa v nedeljo ob 16.30.