Peter Prevc je bil v Bischofshofnu oba dneva zelo razpoložen. Vsi njegovi skoki so bili na zelo visoki ravni. Foto: EPA

"Osnovni cilj je bila ena uvrstitev do osmega mesta. Dosegli smo dve in zato smo zelo zadovoljni. Vsi trije bratje so v Bischofshofnu zelo dobro nastopili. Peter je bil v finalu izjemen. Dogovorili smo se, da mora iti v skok brezkompromisno. Ni imel česa izgubiti, zato je napadel in uspel mu je res izvrsten skok. Pri Petru sem imel nenehno občutek, da ima rezerve pri tehniki in telemarku. Zdaj smo videli, da stopnjuje formo. Ta zadnji skok je bil njegov najboljši v sezoni. Domen je na turneji skakal zelo konstantno. Vse nas je presenetil. Kolikor je bil prej nepredvidljiv, je zdaj nepredvidljivo konstanten. Najboljše skoke v sezoni je prikazal prav na tekmah. Tokrat je prvi skok odlično izvedel, v drugem pa je napravil manjšo napako na odskočni mizi. Cene nas je še posebej v prvi seriji lepo presenetil. Tudi drugi skok je bil soliden. Čestitam mu, da je po dolgem času osvojil točke," je zadnjo tekmo 68. novoletne turneje ocenil Bertoncelj, ki je v finalu zamahnil trem skakalcem – vsem bratom Prevc.

5. februarja 2017, ko je bila na letalnici v Oberstdorfu generalka pred svetovnim prvenstvom v poletih, so nazadnje vsi trije Prevci skakali oz. tedaj leteli v finalu. "V točkah rešujemo Slovenijo!" je v šali dejal najstarejši Peter, ki je v Bischofshofnu končal na petem mestu. Po drugem mestu v Engelbergu je bila to njegova druga najboljša uvrstitev letošnje zime. Odličen je bil predvsem njegov drugi skok na skakalnici Paula Ausserleitnerja, ki je imel drugo oceno finala – višjo je dobil le zmagovalec Dawid Kubacki – in s katerim je z desetega mesta veliko pridobil.

"Če bi naredil dva taka skoka, kot je bil drugi, bi bil še Kubacki nekoliko ogrožen. Res sem zadovoljen. Sploh ta drugi skok je bil vrhunski. Vesel sem, da sem končno prikazal zares dober skok in se je tudi rezultat obrestoval. Prvi je bil malce slabše, drugi pa odličen. Lepo je, ko se ob pristanku in ustavljanju v izteku sprosti ves adrenalin," je povedal 27-letni skakalni as, ki izteka skakalnice v Bischofshofnu ni tako zadovoljen zapuščal praktično od leta 2016, ko je tu dvignil zlatega orla. Po treh sezonah, ko je šla krivulja rezultatov navzdol, se zdaj ta znova vzpenja. Trenutno je na devetem mestu najboljši Slovenec v svetovnem pokalu.

P. Prevc zablestel, C. Prevc po treh letih do točk

Svetovni pokal se nadaljuje v Predazzu, kjer bodo skakali na srednji napravi. V ekipi za Italijo bo peterica, ki je nastopila na tekmi v Bischofshofnu, namesto Anžeta Semeniča pa se znova vrača Rok Justin.

Lani je turnejo celo predčasno končal, letos, ko je na prvem vrhuncu zime nastopil 11., pa je z osmim mestom v skupni razvrstitvi izenačil svoj četrti najboljši dosežek. "Super je bilo. Če bi tako visoko začel že v Oberstdorfu … Tam se je na žalost malce zalomilo, v Bischofshofnu pa se je lepo izšlo. Turneja se je dobro končala. Kot pravim, na začetku je bilo malce slabše, zdaj skupno osmo mesto pa je tak dober rezultat. Če bi vsakič naredil dva dobra skoka, bi bil na vseh tekmah med deset. To je pa tisto, kar me potem muči. Tisti v Oberstdorfu in en skok v Garmischu so bili slabši, da je potem tako. Sicer sem bil v Garmischu 12., potem v Innsbrucku deveti, kar je že v redu. Pri sebi imam nekako tako postavljeno, da je 12. mesto dober rezultat, 13. pa se že bolj nagiba k 15., kar je pa že povprečje," je dodal najuspešnejši slovenski skakalec do zdaj.

Zlati orel Kubackemu, P. Prevc peti

Gorazd Bertoncelj je novoletni turneji dal oceno 4. Po njegovih besedah oceno 5 prinesejo uvrstitve med najboljše tri. Foto: EPA

Domen Prevc je v finalu Bischofshofna izgubil štiri mesta, a bil po tekmi vseeno zadovoljen. Turnejo je končal na sedmem mestu, s čimer je bil najboljši Slovenec – s Petrom sta edina, ki sta imela na "računu" vseh osem skokov –, na četrtem nastopu na prestižni turneji pa je to tudi njegova najboljša skupna uvrstitev. Tudi v zimi, ko je prišel v Oberstdorf na prvo postajo v rumeni majici in kot glavni favorit, je v skupnem seštevku končal slabše. Tedaj je bil deveti. "Zadovoljen sem, saj sem končal še bolje, kot sem si želel. Manjkali so samo še tisti res vrhunski rezultati, a ko potegnem črto, so konstantni rezultati med deseterico prinesli dobro uvrstitev," je povedal najmlajši Prevc.

20-letni zmagovalec petih tekem za svetovni pokal je večkrat poudarjal, da si želi konstantnih nastopov. V karieri so zanj bile značilne velike oscilacije v formi. Lahko je bil čisto na vrhu ali pa raven njegovih skokov ni bila ustrezna nastopom v svetovnem pokalu. Letos skače za zdaj zelo konstantno, še posebej malo nihanj je bilo na novoletni turneji. Kot je dejal, bi, če bi mu kdo ponudil take skoke in takšne uvrstitve pred začetkom, takoj podpisal: "Presenetil sem samega sebe. Nisem pričakoval, da bom tako uspešno zaključil, kar je zagotovo lepa popotnica za naprej. Ta konstantnost je to, iz česar se da graditi, da lahko nizaš dobre rezultate in da ob koncu sezone vidiš, da si res nekaj dobrega naredil."

Finalni nastop bratov Prevc in zadnjih petih

"Lepo je, da smo vsi trije med točkami, a kot vedno pravim, skačemo vsak zase," je pristavil Domen, ki pa je – tako kot tudi Peter – vesel, da se je Cene vrnil v karavano svetovnega pokala. Bertoncelj je v letošnji zimi prvo periodo vztrajal z isto sedmerico, četudi uvrstitev na tekmo pri nekaterih ni bila samoumevna in so imeli večkrat težave v kvalifikacijah. Za novoletno turnejo je moral tako ali tako črtati eno ime, po nemškem delu pa se je odločil za menjavo in priložnost je dočakal 23-letni Cene, ki je pred tem solidno nastopal v celinskem pokalu, dobro pa je skakal tudi na državnem prvenstvu. V Innsbrucku se je pridružil reprezentančnim kolegom in po skoraj dveh letih so bili, potem ko je uspešno opravil s kvalifikacijami Bergisla, na zaletni rampi tekme znova vsi trije Prevci.

Toda na Tirolskem je ostal brez finala, uspešnejši pa je bil na Solnograškem, kjer so torej po skoraj treh letih znova vsi trije na isti tekmi vpisali točke, Cene 13. v karieri: "Z rezultatom sem zelo zadovoljen. Po tolikem času sem bil končno spet med dobitniki točk. Kar me delno jezi, delno pa veseli, je, da sta oba skoka imela rezerve. Prvega sem malce "biksal" po zraku, drugega pa sem malce predolgo čakal na mizi. S to mislijo grem zdaj naprej na naslednje prizorišče, ko bom skušal znova prikazati, kar znam. Definitivno sta bila to ena najboljših skokov, kar sem jih naredil v zadnjem času. Prej sem se vedno lovil po zraku in nekako je smučka kontrolirala mene. V teh dveh pa mi je uspelo prevzeti vajeti. Sicer mi je v drugem delu leta spet vzelo smuči, a je bil napredek."

Cene Prevc se je v Innsbrucku v paru pomeril z Robertom Johanssonom, v Bischofshofnu pa s kasnejšim zmagovalcem Dawidom Kubackim. Foto: EPA

Najboljši izid v karieri je dosegel prav na novoletni turneji, ko je bil v Oberstdorfu leta 2016 osmi. V Bischofshofnu je v finalu, kamor se je prebil kot najboljši srečni poraženec, saj ga je v prvi seriji premagal končni zmagovalec Kubacki, izgubil pet mest in končal na 22. "Še nekaj časa se verjetno ne bom umiril. Res je eno veliko veselje, ko vidim, da sem, ko mi uspe dobro skočiti, sposoben priti zraven. V Innsbrucku sem videl, kako neverjetno napreduje konkurenca vsako leto in kako je vsako leto težje priti zraven. Zdaj mi je uspelo priti med najboljših 30 in gradil bom na tem, da bo čim dlje tako ostalo," je povedal Cene, ki pravi, da si, če se ne uvrščaš v finale oziroma vsaj na tekmo, turist, za konec pa je še dodal: "Morda se je odvalil manjši kamen od srca, predvsem pa zdaj bolj zaupam vase."