Lampičeva, najhitrejša v kvalifikacijah, je v četrtfinalni skupini tri spet zmagala in se prebila v polfinale, kjer je bila v svoji skupini druga. V finalu je zaostala le za zmagovalko, Švedinjo Linn Svahn, in sicer 21 stotink sekunde. Tretja je bila še ena Švedinja Maja Dahlqvist, ki je zaostala 26 stotink sekunde.

Lampičeva nova šprinterska kraljica

Lampičeva je po današnji tekmi prevzela tudi vodstvo v skupni šprinterski razvrstitvi, na šestih tekmah ima deveto, 12., peto mesto ter dve prvi in današnje drugo. Skupaj ima tako 275 točk, sledi ji današnja zmagovalka z 240.

Fabjanova, Višnarjeva in Šimenc izpadli v četrtfinalu

Katja Višnar, ki je bila v kvalifikacijah deseta, je izpadla v četrtfinalu, v skupini pet je bila četrta, skupno pa 17. V tem delu tekmovanja je nastope sklenila tudi Vesna Fabjan, ki je po 18. mestu v kvalifikacijah tekmovanje končala na petem mestu v prvi skupini, skupno je bila 23. Kar štiri tekmovalke iz te skupine so sicer napredovale v polfinale.

V moški konkurenci je od Slovencev edini v izločilne boje napredoval Miha Šimenc, ki je bil v kvalifikacijah 26., v svoji četrtfinalni skupini pa je bil peti in končal tekmovanje na 24. mestu. V kvalifikacijah sta obstala Luka Markun, ki je bil 36., in Janez Lampič, ki je bil 39.

Zmagal je najhitrejši iz kvalifikacij, Francoz Lucas Chavanat.

Smučarski teki (Ž), Dresden

Skupni vrstni red, ženske (17/40): 1. T. JOHAUG NOR 1.209 2. H. WENG NOR 842 3. N. NEPRJAJEVA RUS 779 4. A. U. JACOBSEN NOR 699 5. J. DIGGINS ZDA 644 ... 10. A. LAMPIČ SLO 448 38. K. VIŠNAR SLO 89 79. A. ČEBAŠEK SLO 11 83. V. FABJAN SLO 10