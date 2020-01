Anamarija Lampič je bila na prestižni turneji Tour de Ski najboljša šprinterka. Za izjemne predstave so ji pri Smučarski zvezi danes pripravili torto. Foto: BoBo

Za smučarskimi skakalci in tekači je novoletna turneja, ki je posebej razveselila najboljšo slovensko smučarsko tekačico Anamarijo Lampič, ki je zmagala v sprinterski razvrstitvi novoletne turneje. "Koliko truda je za mano. Res je super občutek, ko prideš prvi na cilj, se zadereš, zavriskaš ... Če bo šlo tako naprej, bo super. Še vedno pa sem trdno na tleh, vem, kaj sem morala potrpeti, čemu se odrekati, da sem prišla do tu. Vem, da je še veliko treba delati, da bom še boljša. Veliko je prostora za napredek," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala Lampičeva, ki ji godijo primerjave s Petro Majdič. "Ona je zame še vedno vzornica."

Sproščeno v Dresden

24-letna Lampičeva, zmagovalka dve sprintov na turneji Tour de Ski, je doslej v svetovnem pokalu zbrala 368 točk in je skupno enajsta. Svetovni pokal se bo nadaljeval konec prihodnjega tedna v Dresdnu s sprintoma posamično in ekipno. Anamarija Lampič bo tam tekmovala prvič: "Vedno je super poskusiti nekaj novega. V Dresdnu je bolj ali manj sama ravnina. Zanima me, kako se bom znašla. Vem, da zdaj vsi pričakujejo stopničke oziroma najmanj finale. Ampak sem popolnoma sproščena, saj sem cilje že presegla. Kar bo, bo."

Danes je bil za Lampičevo dan za slavje, jutri pa bo misli že usmerila k naslednji postaji svetovnega pokala, Dresdnu. Foto: BoBo

Šimencu sobotni rezultat pomeni ogromno

V Nemčiji bodo Slovenijo ob Lampičevi zastopali še Katja Višnar, Vesna Fabjan, Alenka Čebašek, Janez Lampič in Miha Šimenc. Ta je kot edini Slovenec končal novoletno turnejo v moški konkurenci, bil je skupno 54., nase pa je opozoril z osmim mestom v sobotnem sprintu: "Ne najdem besed za osmo mesto v klasični tehniki, to pomeni ogromno. Presenečen sem bil, da mi je ostalo toliko energije za predzadnji dan turneje."

Anamarija Lampič osvojila rdečo majico

Domen ponosen, da je glavni v družini

Na novinarski konferenci so bili tudi skakalci, ki so lahko zadovoljni z razpletom novoletne turneje štirih skakalnic. V skupni razvrstitvi sta med najboljšo deseterico končala Domen in Peter Prevc na sedmem oziroma osmem mestu. Seveda si vsak od njiju želi še višje: "Gledaš pač proti vrhu, cilj vsakega, ki je med 15, je biti na stopničkah, ampak prehitevati ne gre," je dejal Peter Prevc, ki je malce v šali dodal, da se je Domen doma ponosno pohvalil, da je starejšega brata na turneji ugnal za dve točki.

Svetovni pokal se bo konec tedna nadaljeval v Predazzu na srednji skakalnici. Slovenijo bodo tam zastopali Peter, Domen in Cene Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Rok Justin.

Predazzo ne gre v korak s časom

"Srednja skakalnica me ravno ne veseli. Menim, da bi morali izločiti te majhne skakalnice iz svetovnega pokala. Smo le leta 2020, skoki so napredovali, oprema je napredovala, naprave so napredovale, veliko je modernih naprav, v Predazzu pa so skakalnice še iz časa, ko je Franci Petek tam zmagal na SP-ju (1991)," pravi najstarejši od bratov Prevc, a dodaja, da bo prav zaradi tega Predazzo še večji izziv. "Da poskusim dokazati, da tudi tam lahko dobro skočim."