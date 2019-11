Zajc je skočil 139,0 m, s čimer je slavil pred Norvežanom Robertom Johanssonom (142,0 m) in Nemcem Karlom Geigerjem (147,5 m).

Timi Zajc je za zmago v kvalifikacijah prejel 3.000 švicarskih frankov. Foto: Smučarska zveza Slovenije

Peter Prevc (136,5 m) je imel deseti izid. Domen Prevc (135,0 m) je bil 13., Anže Semenič (131,0 m) 17. in Anže Lanišek (114,5 m) 37. Rok Justin (51.; 109,0 m) in Tilen Bartol (53.; (105,0 m) sta bila prekratka.

Zajc: Skakalnica mi ustreza, bomo videli, kako mi bo jutri všeč

"Poskusni skok ni bil najboljši, imel sem zelo težke razmere, tudi tisti, ki so nastopili okrog moje startne številke, so imeli podobne težave. V drugem in kvalifikacijskem sem pa nekako podobno skočil, tudi razmere so se mi 'poklopile', tako da me je neslo zelo, zelo daleč," je po današnjem nastopu povedal Zajc in dodal, da mu za zdaj skakalnica kar ustreza: "Kako mi bo pa jutri všeč, bomo pa videli po tekmi. A doskočišče je res super, sploh v primerjavi z Wislo, takšne pogoje si lahko le želiš."

Bertoncelj: Čista zmaga

"Današnje kvalifikacije so se za Timije izšle odlično, prikazal je odličen skok, tak je bil tudi njegov prejšnji skok za trening, tako da ... čista zmaga. Tudi Peter in Domen sta dobro opravila svojo nalogo, tudi Anže Semenič, preostali pa so še dolžniki. Škoda je Tilna, ki je na treningu dobro skakal, na tekmi pa je bil malo splet nesrečnih okoliščin," pa je dejal selektor Gorazd Bertoncelj in dodal, da so kvalifikacije minile v dokaj enakovrednih pogojih za vse, kar ni ravno značilno za Kuusamo, kjer imajo velikokrat težave z vetrom.

Tako sobotna kot tudi nedeljska tekma se bosta začeli ob 16.30. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.