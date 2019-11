Anže Lanišek je bil že na vrhu tekme poletne velike nagrade, v svetovnem pokalu pa je danes prvič stopil na zmagovalni oder. Do zdaj je bila njegova najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu četrto mesto (decembra 2015 v Nižnem Tagilu in februarja 2017 v Pjongčangu). Foto: EPA

Po ekipni tekmi so se skakalci na Poljskem merili še na uvodni posamični tekmi sezone, ki je minila v zahtevnih vetrovnih razmerah. S skokoma 127 in 129 metrov je zmagal Norvežan Daniel Andre Tande, Anže Lanišek (obakrat je pristal pri 126 metrih) je za njim zaostal skoraj 16 točk. Tretji je bil Kamil Stoch (118,0 in 126,5 metra), ki je rešil poljsko čast, potem ko gostitelji v prvi seriji niso imeli niti enega skakalca med deseterico.

Lanišek v dobri družbi: zmagal je Tande, tretji je bil Stoch. Foto: EPA

Dočakal svoj dan

"Štiri leta sem čakal na to. Morda nisem pričakoval, da mi bo uspelo že danes. Sem kar zadovoljen, čeprav skoki še niso pravi. Ob čakanju po finalnem skoku nisem bil živčen. Vedel sem, da mi je uspel dober skok. V drugem delu leta sem začutil, da me je "obrnilo čez" in sem samo čakal, na katerem mestu bom končal," je povedal 23-letni Lanišek, ki je na uvodni postaji svetovnega pokala pokazal najboljšo formo od Slovencev in je bil že na ekipni tekmi peti najboljši posameznik.

Končni vrstni red: daljave točke 1. D. A. TANDE NOR 127,0/129,0 241,4 2. A. LANIŠEK SLO 126,0/126,0 225,6 3. K. STOCH POL 118,0/126,5 224,2 4. R. KOBAJAŠI JAP 124,5/120,5 224,0 5. D. ITO JAP 130,5/123,5 232,2 6. T. ZAJC SLO 119,0/134,5 222,3 7. K. GEIGER NEM 127,0/118,0 221,4 D. KUBACKI NEM 125,0/127,5 221,4 9. R. PEDERSEN NOR 136,0/118,0 219,8 10. Dž. KOBAJAŠI JAP 117,0/129,5 112,7 ... 15. P. PREVC SLO 125,0/123,0 211,1 23. D. PREVC SLO 122,5/116,0 101,0 27. R. JUSTIN SLO 113,0/109,5 174,0 29. T. BARTOL SLO 118,5/103,5 169,3

Skok Laniška za prve stopničke v karieri

Zajc z drugo daljavo finala

Slovenci bi si po ne ravno bleščečem nastopu na ekipni tekmi (4. mesto) težko želeli več. Če so prvo serijo opravili z oceno dobro (vseh šest se je prebilo v finale), pa sta Lanišek in Zajc v drugi seriji poskrbela za presežek. Timi Zajc, 18. po prvi seriji, je mojstrsko izkoristil vzgonski veter in pristal pri 134,5 metra. Le Johann Andre Forfang je bil daljši. Prejel je dve devetnajstici, a tudi visoki vetrovni odbitek 21 točk.

Podelitev priznanj najboljšim na tekmi v Wisli

Lanišek nadgradil uspešen nastop na ekipni tekmi

Tudi Anže Lanišek je ostal miren in ponovil daljavo iz prve serije, ki ga je z devetega mesta pripeljala na drugega, kar je njegov največji uspeh kariere. "Ni presenečenje, saj je že večkrat opozoril nase. Pred leti je že zmagoval na poletnih velikih nagradah, a tega ni znal prenesti v zimsko sezono. Že včeraj je na ekipni tekmi skakal brez napake, danes je vse skupaj še nadgradil," je uspeh Laniška komentiral Jelko Gros, strokovni komentator TV Slovenija.

Daljave Slovencev Prva serija Finalna serija Rok JUSTIN 113,0 m 109,5 m Tilen BARTOL 118,5 m 130,5 m Anže LANIŠEK 126,0 m 126,0 m Peter PREVC 125,0 m 126,0 m Domen PREVC 122,5 m 116,0 m Timi ZAJC 119,0 m 134,5 m

Piotr Žyla je v prvi seriji padel in krvav zapustil areno. Foto: EPA

Padec Žyle k sreči brez hujših posledic

Med petnajsterico je bil od Slovencev še Peter Prevc, 15. Domen Prevc je osvojil 23. mesto, Rok Justin 27. in Tilen Bartol 29. Prva serija (dobil jo je Nemec Karl Geiger, ki je bil na koncu sedmi) je zaradi spremenljivega vetra trajala kar uro in deset minut, številni favoriti so se z vetrom v hrbet opekli. "Kot bi v nogometu s peterico igral proti enajsterici," je vetrovno loterijo komentiral Avstrijec Stefan Kraft, ki je končal na 21. mestu. Težava je bilo tudi mehko doskočišče. Piotr Žyla je po doskoku padel in s krvjo na obrazu zapustil iztek (prebita arkada).

Uspeh, ki v ekipi vnaša mirnost

Z nastopom svojih varovancev je bil trener Slovencev Gorazd Bertoncej zelo zadovoljen: "Čestitke Anžetu, uprizoril je odlično predstavo, tudi Timi je odlično opravil finalni skok in na koncu odlično šesto mesto. Čestitke preostalim fantom, opravili so svojo nalogo in moramo biti zelo zadovoljni. Veseli me, da nimamo samo enega posameznika, ampak je dobra ekipa, dobrih je več posameznikov in vsi fantje lahko vlečejo ta voz. To je za začetek sezone odlično. Dobro se počutimo, pomembno pa je, da gremo v miru naprej, brez kakšne evforije."

