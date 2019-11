Slovenija je nastopila v postavi Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek in Anže Semenič.

Slovenska četverica na sobotni tekmi v Wisli Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Semenič in Anže Lanišek. Slovenci so za stopničkami zaostali deset točk. Foto: BoBo

Najdaljši Zajc, smola za Prevca

Slovenci so bili po prvi seriji tretji. Lanišek je pristal pri 127,5 m, Semenič je skočil 119,5, Zajc 131,5, Peter Prevc pa ob slabših razmerah 115,5 m. Vodila je Poljska pred Avstrijo, ki je Slovenijo prehitela prav v zadnji seriji. Le štiri desetinke točke za Slovenijo so bili Nemci. Slovenci so po prvem skakalcu (Lanišku) vodili, nato pa so do Prevca držali drugo mesto.

Daljave Slovencev Prva serija Druga serija Anže LANIŠEK 127,5 m 123,0 m Anže SEMENIČ 119,5 m 124,0 m Timi ZAJC 131,5 m 120,5 m Peter PREVC 115,5 m 128,0 m

Skoki Slovencev v drugi seriji Wisle in razplet finala

V finalu je Slovenija branila stopničke oziroma tretje mesto vse do sedmega skakalca, ko je Zajc skočil 120,5 m, na drugi strani pa Norvežan Marius Lindvik 128,0, kar je pomenilo, da so Norvežani prehiteli Slovence in jih pahnili na četrto mesto. V finalu je Peter Prevc skočil zelo dobro, 128,0 m, a sta bila Poljaka Dawid Kubacki (120,5 m) in Norvežan Robert Johansson (130,5 m) dovolj močna, da sta odbila napad. Na koncu je Stefan Kraft (127,5 m) potrdil zanesljivo zmago Avstrijcev. Slovenci so za tretjim mestom zaostali dobrih deset točk.

Zajc: Malo nam je zmanjkalo sreče

"Danes sem kar zadovoljen. Prvi skok je bil kar dober, drugi ni bil tako napačen, a razmere so se spreminjale, moral si imeti tudi srečo, nam je je malo zmanjkalo," je nastop ocenil Zajc.

Skoki Slovencev v prvi seriji Wisle

Prevc: Prvi skok je bil slab, stal nas je zmagovalnega odra

Mešane občutke je imel Prevc, ki je bil nezadovoljen zaradi slabega prvega skoka: "Na koncu sem kar malo razočaran. Moj prvi skok je bil slab in nas je stal uvrstitve na zmagovalni oder. Drugi skok je majhna tolažilna nagrada, a rajši vidiš, da se ti to zgodi na posamični kot na ekipni tekmi, ker na posamični potegneš navzdol samo sebe, na ekipni pa še tri druge."

Bertoncelj: Ostaja grenak priokus

"Osvojili smo sicer zelo dobro, a nehvaležno četrto mesto. Ostaja močan, grenak priokus. Fantje niso izvajali telemarkov, kar nas je veliko stalo. Po naših izračunih vsaj drugega mesta, kar bi bilo odlično. Lanišek je dvakrat opravil izjemno delo, dva zelo dobra skoka z doskokom v telemark. Peter je imel malo ponesrečen prvi skok, drugi je bil zelo dober. Timi je bil v prvo zelo dober, v drugo malce slabše. Semenič je obakrat skočil solidno," pa je prvi nastop svojih varovancev ocenil glavni trener Gorazd Bertoncelj.



Avstrijci Philipp Aschenwald, Daniel Huber, Jan Hörl in Stefan Kraft se veselijo zmage. Foto: EPA

Prva serija posamične tekme že ob 11.30

V nedeljo ob 11.30 bo v Wisli še posamična tekma, na kateri bo nastopilo šest Slovencev. Peter in Domen Prevc, Lanišek, Zajc, Tilen Bartol in Rok Justin. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

NORDIJSKO SMUČANJE (M) SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL WISLA, ekipna tekma Končni vrstni red: točke 1. AVSTRIJA 1.018,2 Aschenwald/Huber/Hörl/Kraft 2. NORVEŠKA 995,7 Tande/Markeng/Lindvik/Johansson 3. POLJSKA 990,9 Zyla/Wolny/Stoch/Kubacki 4. SLOVENIJA 979,3 Lanišek 127,5; 123,0/Semenič 119,5; 124,0/Zajc 131,5;120,5/Prevc 115,5; 128,0 m 5. NEMČIJA 972,6 6. JAPONSKA 947,0 7. ŠVICA 830,1 8. FINSKA 700,4 9. ČEŠKA 331,2 10. RUSIJA 298,1