Slovenski smučarji tekači zatrjujejo, da so dobro pripravljeni na novo sezono. Foto: BoBo

Po medalji v ekipnem šprintu (z Anamarijo Lampič) na SP-ju v Seefeldu je Višnarjeva dobila novo energijo: "Vso pripravljalno obdobje sem zelo uživala v teku in vem, da to zelo rada počnem, da je to moja služba in se še splača vztrajati. Čeprav si letošnjo sezono štejem kot neko bonus, si želim ohraniti visoko pripravljenost in je moje razmišljanje in osredotočenost na tekmovanja podobna kot lani. V sezoni, ko ni velikega tekmovanja imam željo, ki se v meni skriva že dlje časa. Želim si zmagati na eni tekmi za svetovni pokal, kar me žene naprej."

35-letna Višnarjeva, ki je v svetovnem pokalu od leta 2001, vseeno priznava, da je bilo treningov nekoliko manj kot prejšnja leta ("Regeneracija je malce šibka zaradi štiriletnika doma."), kar pa naj ne bi vplivalo na pripravljenost: "Dobro se počutim in zelo se veselim tekem."

Lampičeva trenirala z Italijani in Američani

Tudi preostali slovenski tekači (manjkala je le Vesna Fabjan, ki trenira po svojem programu in je trenutno na pripravah) so na novinarski konferenci v Ljubljani zatrjevali, da so poleti dobro delali in da bodo nadgradili lansko zelo uspešno sezono.

Slovensko reprezentanco A v sezoni 2019/20 bodo sestavljali Katja Višnar, Anamarija Lampič, Alenka Čebašek, trenutno še poškodovana Eva Urevc in Vesna Fabjan ter Miha Šimenc in Janez Lampič. Glavni trener ostaja Nejc Brodar.

Kot je povedala Lampičeva, ji je kolajna dala novo motivacijo in hkrati potrditev, da je na pravi poti in je konkurenčna najboljšim. Upa, da se ji bodo obrestovali številni treningi v pripravljalnem obdobju, med drugim je vadila tudi z Italijani in Američani.

Katja Višnar želi v letošnji sezoni dobiti kakšno tekmo svetovnega pokala. Foto: BoBo

"Letos ni olimpijskih iger, ni svetovnega prvenstva. Načrt imam. Zdi se mi, da bom izpustila tri prizorišča. Nastopila bom na obeh turnejah in napadala čim višja mesta," je pričakovanja strnila Lampičeva.

Alenka Čebašek razmišljala o slovesu

Čebaškova je medtem priznala, da je poleti že razmišljala o koncu kariere. "Vedela sem, da sem lani dobro trenirala in bi bilo to škoda zavreči. Iz poletja sem skušala iztržiti čim več. Ne bom šla na količinsko osvajanje točk, ampak se bom osredotočala na posamezne tekme," je povedala.

Lani je nekajkrat nase resno opozoril Šimenc, ki verjame, da je lansko pripravljenost še nadgradil in da bo tudi v novi dosegal dobre rezultate. "Upam, da bom zraven. Verjamem, da sem napredoval," je dejal Šimenc.

Urevčeva je po operaciji kolena na poti rehabilitacije. Kdaj bo lahko znova stopila na smuči, še ni jasno, zaenkrat sledi navodilom fizioterapevta, verjame pa, da se bo vrnila še močnejša.

Sezona se bo začela 29. novembra v Ruki na Finskem. Prvi cilj je uspešen nastop na domači tekmi v Planici 21. in 22. decembra (vstopnice bodo v prodaji od torka), pozornost pa se bo potem takoj preusmerila k turneji Tour de Ski.