Timi Zajc (levo) je slavil z 1,6 točke prednosti pred Anžetom Laniškom. Foto: Polona Bertoncelj

Zajc je ponovil uspeh iz leta 2017, potem ko je zmagal s skokoma, dolgima 108 in 99 metrov, in s skupno 243,1 točke. Srebro je osvojil Anže Lanišek s 109 in 98,5 metra ter 241,5 točke, bron pa si je v finalni seriji priboril Tilen Bartol s 105,5 in 98,5 metra ter 235,2 točke.

Med skakalkami je Klinčeva ubranila lanski naslov. Skočila je 106,5 in 100,5 metra, zbrala pa je 239,1 točke. Srebro je z naj daljavo finalne serije osvojila Urša Bogataj, ki je skočila 104 in 101 meter, zbrala je 237 točk. Bron je na koncu osvojila Nika Križnar s 105,5 in 97 metri ter 231 točkami.