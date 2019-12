Jakov Fak (levo) se bliža zmagovalnemu odru. Tokrat je s 13. mesta napredoval na četrto. Znova je streljal brezhibno. Foto: EPA

Fak je 12,5-kilometrsko preizkušnjo začel na 13. mestu, ki ga je osvojil na petkovem šprintu. Najprej je napredoval na šesto mesto v vodilno skupino, bil po polovici deveti, na tretjem streljanju pa se je skupina spredaj dokončno zmanjšala in Fak je bil po treh streljanjih peti, po štirih pa celo tretji.

V troboju s Francozema za Jacquelinom, a pred Desthieuxom

Fak je stadion zapustil skupaj s Francozoma Jacquelinom in Simonom Desthieuxom. Slednja sta ga v zadnjem krogu kmalu prehitela, Fak je ostal v zavetrju, Jacquelin pa si je stopničke priboril z napadom na zadnjem večjem vzponu. V finišu je najboljši slovenski tekmovalec vnovič pridobil eno mesto.

Prve točke za 35. Dovžana, Bauer diskvalificiran

Do prvih točk v sezoni je prišel tudi Miha Dovžan, ki je s 50. napredoval na 35. mesto. Tri streljanja je opravil brezhibno, na koncu pa se mu je zatresla roka in dvakrat je moral v kazenski krog. V točkah je bil vse do končnice tudi Klemen Bauer, ki je zgrešil petkrat, a bil diskvalificiran.

26-letni Johannes Thingnes Boe se veseli jubilejne 40. zmage v svetovnem pokalu. Foto: EPA

Jubilejna 40. zmaga J. T. Boeja

V boju za vrh je zmagovalec petkovega šprinta Norvežan Johannes Thingnes Boe zlahka ubranil prednost in z brezhibnim streljanjem slavil jubilejno 40. zmago v svetovnem pokalu. Rusa Aleksandra Loginova je prehitel za 33 sekund. Tretji je bil Francoz Jacquelin.

Slovenke 17. v štafetni tekmi

Že pred tem so norveške biatlonke Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff in Marte Olsbu Røiseland dobile štafetno tekmo. Slovenke so bile 17., a med tekmo celo na sedmem mestu.

Svetovne prvakinje so si zmago priborile v zadnjem krogu v neposrednem dvoboju z Rusijo, ki je na koncu zaostala za 8,2 sekunde. Tretje so bile Švicarke, ki so v zadnjem krogu dobile boj z Američankami, Ukrajinkami, Kanadčankami, Čehinjami in Francozinjami za najnižjo stopničko zmagovalnega odra. Vnovič so razočarale Nemke, ki so z 12. mestom dosegle najslabšo štafetno uvrstitev v zgodovini.

Slovenke na prvi tekmi niso videle cilja, saj so jih tekmice prehitele za krog. Tokrat so bile glede na prvo tekmo celo na pragu presenečenja. Polona Klemenčič je bila z dvema popravkoma na strelišču po dveh streljanjih na 9. mestu in je predala deseta. Lea Einfalt si je na stadionu privoščila le eno popravo, Slovenija je do takrat opravila najbolje med vsemi 21 nastopajočimi reprezentancami in strelišče zapustila celo kot sedma ter bila na predaji deveta. Mladi Nina Zadravec in Tais Vozelj nato nista nadaljevali niza in sta do cilja izgubili precej mest.

BIATLON - SVETOVNI POKAL HOCHFILZEN Zasledovanje, 12,5 km (M): * 1. J.-T. BOE NOR 31:27,0 (0) 2. A. LOGINOV RUS +33,5 (0) 3. E. JACQUELIN FRA 40,5 (0) 4. J. FAK SLO 41,6 (0) 5. S. DESTHIEUX FRA 41,6 (1) 6. T. BOE NOR 1:06,3 (2) 7. L. HOFER ITA 1:16,9 (2) 8. F. CLAUDE FRA 1:19,9 (2) 9. Q. FILLON-M. ITA 1:20,2 (2) 10. M. FOURCADE FRA 1:20,9 (2) ... 35. M. DOVŽAN SLO 3:54,1 (2) K. Bauer je bil diskvalificiran. * - zgrešeni streli/kazenski krogi

BIATLON - SVETOVNI POKAL SKUPNI VRSTNI RED Moški (4/25): 1. J. T. BOE NOR 211 2. A. LOGINOV RUS 177 3. S. DESTHIEUX FRA 175 4. T. BOE NOR 168 5. M. FOURCADE FRA 162 6. M. JELISEJEV RUS 155 14. J. FAK SLO 89 42. K. BAUER SLO 23 61. M. DOVŽAN SLO 6