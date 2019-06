Predsednik MOK-a Thomas Bach je sporočil, da bodo zimske olimpijske igre 2026 v Milanu in Cortini. Foto: EPA

Italijani so dobili več glasov od Švedske, ki je kandidirala s Stockholmom in Arejem ter prizorišči v Falunu in Siguldi v Latviji. "Člani olimpijske družine so za prireditelja olimpijskih iger 2026 izbrali Milano," je odločitev sporočil predsednik MOK-a Thomas Bach.



Tudi alpska smučarka Sofia Goggia se je razveselila, da bodo igre v Italiji. Foto: Reuters

Italija bo po letu 1956, ko so bile v Cortini d'Ampezzo že olimpijske igre, in po Torinu 2006 še tretjič pripravila zimske olimpijske igre. Paraolimpijske igre bodo pripravili med 6. in 15. marcem. Odprtje iger bo v Milanu, zaključna slovesnost pa v Areni v Veroni.



Calgary, Erzurum, Saporo, Gradec in Sion odstopili

Za igre je bilo najprej veliko kandidatov. A so od kandidatur odstopili tako Kanada s Calgaryjem, Turčija z Erzurumom, Japonska s Saporom, Avstrija z Gradcem in Švica s Sionom.

V igri sta tako ostali le dve kandidaturi, ki sta po ocenah MOK-a obe v skladu z načrti olimpijskega gibanja o ekonomsko vzdržnih, trajnostno usmerjenih in okoljsko osveščenih prirediteljih.

Leta 2022 bodo igre v Pekingu, čez dobrih šest let in sedem mesecev pa se bodo najboljši zimski olimpijski športniki znova zbrali v Evropi.