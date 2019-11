Timi Zajc je bil najboljši slovenski skakalec v prejšnji sezoni. Foto: Reuters

To so Timi Zajc, Anže Lanišek, Peter Prevc, Domen Prevc, Tilen Bartol, Anže Semenič in Rok Justin.

Slovenska reprezentanca se v teh dneh mudi na pripravah v poljskih Zakopanah. Ekipi A in B sta na Poljsko odpotovali v ponedeljek, kljub deževnim dnem pa jima je uspelo opraviti skoraj vse začrtane treninge.

"Opravili smo nekaj več kot dvajset skokov na ledeni smučini. Kljub obilnemu deževju v torek nam je uspelo dobro trenirati. Z nekaterimi skoki smo že precej zadovoljni, jasno pa je rezerv še kar nekaj," je prve daljše snežne priprave na novo sezono opisal Bertoncelj.

Pred odhodom v Wislo na uvodno postajo svetovnega pokala, kjer bosta ekipna in posamična preizkušnja, bodo slovenski skakalci trenirali v Kranju.

Spored sezone: