Bruselj zaradi nesprejema beguncev sproža pravne postopke proti Poljski, Madžarski in Češki

Od uvedbe sheme je bilo iz Grčije in Italije premeščenih 20.869 ljudi

13. junij 2017 ob 18:26

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Bruselj bo proti Poljski, Madžarski in Poljski zaradi nespoštovanja zavez pri premeščanju beguncev sprožil pravne postopke.

Kot je ob napovedi sprožitve pravnih postopkov dejal evropski komisar za migracije Dimitris Avramopolus, sodelovanje v shemi za premeščanje beguncev znotraj Unije ni izbira, temveč moralna in pravna zaveza. Ob tem je dejal, da "ni ravno najsrečnejši človek na svetu", da mora sporočiti novico o ukrepanju proti trojici držav.

Toda ukrepanje je nujno, ker vztrajni pozivi k solidarnosti niso obrodili sadov. "To ni kazen, ampak opozorilo," je izpostavil in izrazil upanje, da bosta v teh treh državah prevladala razum in evropski duh.

"Le s premeščanjem beguncev lahko zmanjšamo sekundarna gibanja in morebitna varnostna tveganja," je opozoril Avramopulos. Kohezijsko trojico pa je še posvaril, da pri Evropi ne gre samo za to, da od nje zahtevaš denar, ampak tudi za skupno odgovornost.

Kot je znano, Poljska in Madžarska v okviru sheme premeščanja beguncev iz Grčije in Italije doslej nista sprejeli nobenega begunca, Češka pa jih je le 12, zdaj pa že leto dni ne sodeluje več. Članica mora v skladu z evropskimi pravili v shemi vsake tri mesece napovedati sprejem novih beguncev, nato ima še približno tri mesece in pol časa, da napoved izpelje v praksi, je pojasnil komisar odločitev za ukrepanje proti Češki.

Uvedba postopka je grozila tudi Avstriji, a je pred kratkim napovedala sodelovanje v shemi, pred kratkim pa je začela pri projektu sodelovati tudi Slovaška, je Avramopulos izpostavil dva pozitivna primera.

Izpodbijanje na sodišču ne zadrži postopka komisije

Madžarska in Slovaška na Sodišču EU-ja izpodbijata sistem obveznih kvot, kar pa po besedah Avramopulosa ne more ustaviti načrtovanega postopka komisije. Kot je poudaril, zakonodaja EU-ja velja za vse, tudi tiste, ki jo izpodbijajo na sodišču, zraven pa dodal, da so v Evropski komisiji prepričani, da bo zakonodaja vzdržala presojo sodišča. Tudi Poljaki imajo dvome o zakonitosti ukrepanja komisije, prepričani so, da je grožnja s sankcijami zaradi nesolidarnosti nezakonita, saj da so ljudje večinoma migranti, in ne begunci, in nočejo biti premeščeni na Poljsko, zato bi jih bilo v to treba prisiliti, je dejal poljski zunanji minister Witold Waszczykowski.

Kot kaže danes objavljeno junijsko poročilo, so članice v skladu z dogovorom iz leta 2015 doslej premestile 20.869 ljudi. Slovenija jih je 199, predvideno je, da jih bo skupno 567.

K. T.