Čez Sredozemsko morje v Italijo že več kot 50.000 prebežnikov

Letos številka za 47,5 odstotka večja kot lani

22. maj 2017 ob 16:29

Rim - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Po podatkih italijanskega notranjega ministrstva se je število prebežnikov, ki so v Italijo prišli čez Sredozemsko morje, letos občutno povečalo. Do zdaj jih je prispelo že 50.041.

Številka je kar za 47,5 odstotka večja, kot je bila v istem obdobju leta 2016. Največ prebežnikov, ki so letos prečkali Sredozemsko morje, je iz Nigerije, Bangladeša, Gvineje, Slonokoščene obale in Gambije.

Konec prejšnjega tedna sta italijanska in libijska obalna straža rešili okoli 5.000 prebežnikov, ki so iz Severne Afrike skušali priti v Italijo. Italijanska obalna straža sicer podrobnosti in tega, od kod prebežniki prihajajo, ni razkrila, naj bi bili pa, kot piše Reuters, v večini iz podsaharske Afrike in Bangladeša, ki so v Libiji tihotapcem plačali za organizacijo prehoda v Evropo.

V državi trenutno v taboriščih in drugih centrih oskrbujejo 180.000 prebežnikov, od začetka leta pa je v državo prišlo tudi 6.242 mladoletnikov brez spremstva. Že lani je v Italijo prišlo rekordno število prebežnikov. V Sredozemskem morju so lani rešili 181.000 prebežnikov. Leto predtem je bila ta številka 170.000.

Italijanski notranji minister Marco Minniti je v nedeljo po srečanju s svojimi kolegi iz Libije, Nigra in Čada podpisal potrebne dokumente za financiranje centrov za prebežnike v Čadu in Nigru, ki sta pomembni tranzitni državi za več tisoč afriških prebežnikov na poti v Libijo. Italija pa bo v omenjenih treh državah pomagala tudi z izobraževanjem obmejnih policistov.

