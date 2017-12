36 bomb skril v majonezo in čokolado, ujeli so ga na Gruškovju

Največji zaseg orožja v zadnjem času

5. december 2017 ob 16:21

Gruškovje - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Mariborski policisti so v soboto na mejnem prehodu Gruškovje zasegli več kosov orožja. Ob rentgenskem pregledu prtljage potnikov danskega avtobusa, ki je bil iz Sarajeva na poti na Švedsko, so v več torbah 25-letnega državljana Bosne in Hercegovine odkrili več kosov orožja, eksplozivnih teles in nabojev.

Osumljeni je v Slovenijo v večjih posodah za živila, potopljenih v majonezo in topljeno čokolado, protipravno vnesel 36 bomb, sedem različnih pištol in 198 nabojev. Andrej Kolbl s Policijske uprave Maribor je povedal, da je osumljenec dodatno torbo pustil pred avtobusom, in vozniki so jo vrgli v koš za smeti. Pozneje so jo preiskali in našli tri avtomatske puške, pištolo, dve tromblonski mini M-60, osem nabojnikov, lesena kopita in 208 nabojev različnih kalibrov.

V zahtevni policijski akciji, v kateri so sodelovali tudi bombni tehniki, so okolico primerno zavarovali. Osumljenemu je bil odrejen pripor, preiskava, v kateri slovenski policisti sodelujejo še z varnostnimi organi Švedske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Danske, pa še poteka.

Orožje je bilo prek t. i. tihotapske balkanske poti najverjetneje namenjeno tujim kriminalnim združbam, za zdaj pa kriminalisti ne morejo popolnoma izključiti niti terorističnega ozadja. Gre za največji zaseg orožja na slovenski meji v zadnjem času.

Aljaž Mejal, Radio Slovenija