47-letnik padel s strehe in umrl

Poškodbe so bile prehude

9. februar 2017 ob 13:00

Ajdovščina - MMC RTV SLO/STA

Policiste so v torek zjutraj obvestili, da pri eni izmed stanovanjskih hiš v naselju Kamnje leži moški, na kraj dogodka so poleg policistov prišli tudi reševalci, ki pa so lahko zgolj potrdili smrt moškega.

Dozdajšnja policijska preiskava kaže, da gre za nesrečo, saj v zvezi s tragičnih dogodkom sumljivih okoliščin niso ugotovili. Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, naj bi 47-letniku na strehi zdrsnilo. Padel je približno štiri metre v globino ter na tleh poškodovan obležal.

Policisti so po prihodu na kraj nesreče ugotovili, da ima 47-letnik poškodovano glavo, zato so poklicali reševalce iz Ajdovščine, a je zdravnica lahko le potrdila smrt moškega. Odredila je sanitarno obdukcijo, ki bo razkrila natančen vzrok smrti.

Sa. J.