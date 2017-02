Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Delo v gozdu je bilo 48-letnika usodno. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

48-letnika hlod usodno stisnil ob drevo

Poškodbam je podlegel na kraju nesreče

10. februar 2017 ob 09:45

Podvelka - MMC RTV SLO/STA

Delo v gozdu na območju Radelj ob Dravi je bilo v četrtek usodno za 48-letnega moškega. Pri podiranju in razrezu je hlod zdrsnil po strmini in ga stisnil ob drevo.

Posredovali so prostovoljni gasilci iz društva Brezno - Podvelka, ki so do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči poškodovanemu krajanu nudili pomoč, a so bile poškodbe tako hude, da je poškodovani umrl na kraju nesreče.

Kot na svoji spletni strani še navaja Uprava RS za zaščito in reševanje, se je nesreča v Zgornji Kapli na območju Občine Podvelka zgodila v četrtek okoli 13. ure.

T. H.