50-letni moški več kot desetkrat zabodel mater svoje zunajzakonske partnerice

Policija je že prijela osumljenca

8. marec 2018 ob 07:24,

zadnji poseg: 8. marec 2018 ob 13:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Zagorju ob Savi je bila v sredo nekaj pred 21. uro umorjena 53-letna ženska. Osumljenca so policisti prijeli in ga pridržali.

Po informacijah Policijske uprave Ljubljana je 50-letni moški pred stanovanjskim blokom v Zagorju ob Savi napadel 53-letno žensko ter ji zadal tako hude poškodbe, da je na kraju dogodka umrla.

Kriminalisti PU-ja Ljubljana so opravili ogled kraja dejanja, truplo pokojne je bilo s kraja odpeljano na inštitut za sodno medicino v Ljubljani, kjer bo opravljena sodna obdukcija. Kriminalisti zdaj obravnavajo kaznivo dejanje umora.

Vodja ljubljanskih kriminalistov Damjan Petrič je pojasnil, da je storilec dejanje zagrešil z ostrim predmetom in žrtvi povzročil nekaj več kot 10 vbodnih ran.

Storilec zoper žrtev po Petričevih besedah ni imel nobenega izrečenega ukrepa. Žrtev pa je bila mati zunajzakonske partnerice osumljenca, za njo pa je imel veljaven ukrep prepovedi približevanja.

Osumljenega so sicer prav v zadnjih dneh izpustili iz pridržanja zaradi suma nasilja v družini zoper hčer pokojne, je povedal vodja kriminalistov.

Nasilno dejanje je zagrešil prejšnji teden, nato so ga policisti pridržali in o postopku obveščali tožilstvo. Na podlagi njihovih obveznih navodil pa so osumljenca izpustili na prostost.

