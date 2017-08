Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dogodek se je zgodil v stanovanjski hiši v Zgornji Voličini v bližini Lenarta. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

57-letnika iz okolice Lenarta naj bi ubil brat

Policija: Ni šlo za samomor

22. avgust 2017 ob 12:45

Lenart - MMC RTV SLO, STA

Moški iz okolice Lenarta, ki je v nedeljo podlegel poškodbam z ostrim predmetom, je po najnovejših ugotovitvah policije umrl nasilne smrti. Kaznivega dejanja uboja je osumljen 60-letnik, ki so mu že odvzeli prostost.



Policijo so reševalne službe v nedeljo zvečer obvestile, da je v okolici Lenarta umrl 57-letni moški. Na kraj so bili poslani policisti, ki so pri izvedbi prvih nujnih ukrepov ugotovili, da je bil poškodovan z ostrim predmetom. Z opisanimi okoliščinami sta bili seznanjeni dežurna državna tožilka in dežurna preiskovalna sodnica, ki je vodila ogled kraja ter odredila sodno obdukcijo.

Pri izvedbi procesnih opravil je bilo po navedbah Policijske uprave Maribor nesporno ugotovljeno, da je moški umrl nasilne smrti in da je njegova smrt posledica kaznivega dejanja uboja. Kaznivega dejanja je utemeljeno osumljen 60-letni moški, ki so mu v ponedeljek odvzeli prostost in bo danes s kazensko ovadbo priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku v Mariboru.

Za kaznivo dejanje uboja je predpisana kazen od pet do 15 let zapora.

Po poročanju časnika Večer je pridržan brat umrlega, ki pa trdi, da se je brat zabodel sam. Dogodek se je zgodil v stanovanjski hiši v Zgornji Voličini.

Al. Ma.